Uber debutta a Wall Street: la classifica delle più grandi Ipo di sempre

Oggi è il gran giorno della quotazione in Borsa di Uber, l’azienda nata nel 2009 a San Francisco che in pochi anni ha cambiato la mobilità urbana di centinaia di città, scontrandosi con le normative vigenti e con i tassisti - in Italia per questo è stata esclusa per alcuni dei servizi principali dal 2014-5 - per poi cambiare ceo e strategia estendendosi oltre le auto con il food, la logistica, le bici e i monopattini elettrici. Il prezzo di collocamento di Uber è di 45 dollari per azione, meno di quanto ipotizzato in precedenza. Uber ha venduto 180 milioni di titoli a quel prezzo raccogliendo 8,1 miliardi di dollari e raggiungendo una valutazione di 75 miliardi circa, ben al di sotto dei 120 miliardi a cui aveva puntato lo scorso anno.

GUARDA IL VIDEO / Ipo di Uber, le cose da sapere



LE 15 PIÙ GRANDI IPO DELLA STORIA

Nel grafico le principali quotazioni al mondo ordinate per raccolta. Valori in miliardi di dollari. (Fonte: Remaissance)

Le più grandi Ipo della storia

Come si può vedere dal grafico sopra, l'Ipo di Uber è comunque la 14esima più grande al mondo e la più grande per un'azienda tech statunitense da quella del 2012 di Facebook (dati Renaissance Capital, classifica per raccolta). La più grande è stata Alibaba nel 2014 a New York: il prezzo delle azioni fu fissato a 68 dollari per una raccolta di oltre 21 miliardi di dollari, oggi quota intorno ai 180 dollari. La seconda Softbank, il fondo giapponese che peraltro è il primo investitore in Uber, con una quota del 16,3%. Per questo dopo che è stato comunicato il pricing il titolo ha sofferto in Borsa, per la delusione rispetto all’ipotizzata valutazione più generosa.

LEGGI ANCHE / Uber in Borsa: da Bezos a Murdoch, ecco chi ci guadagnerà di più

Il modello di business di Uber

Uber sta allargando la sua offerta: oltre ai trasporti e il cibo a domicilio, si sta allargando alla logistica, bici e monopattini elettrici e auto che si guidano da sole. Ancora però non è profittevole, ragione per cui la valutazione è meno stellare di quanto si pensasse. Nel 2018 le perdite sono calate del 16% a 1,8 miliardi di dollari, cessioni escluse. I ricavi sono cresciuti del 43% a 11,4 miliardi di dollari. Il ritmo di crescita è in calo: nel 2017 erano più che raddoppiati. Come molte aziende tech, Uber nel comunicare i risultati valorizza molto il numero di utenti. Nel 2018 erano 91 milioni in 63 Paesi.

PER SAPERNE DI PIÙ / Uber vuole diventare la nuova Amazon dei trasporti

© Riproduzione riservata