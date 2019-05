Scatto di Prysmian con trimestrale sopra attese e conferma target

Prysmian in evidenza a Piazza Affari all'indomani della pubblicazione dei conti del primo trimestre e della conferma delle stime per l'intero 2019. Ieri a mercato chiuso la società ha comunicato di aver registrato nel primo trimestre dell'anno un utile netto di 89 milioni, più che triplicato rispetto ai 28 milioni dell'anno precedente. Nel periodo i ricavi di gruppo sono saliti a 2,77 miliardi con una crescita organica positiva pari all'1,9%. Il gruppo ha inoltre confermato la guidance per il 2019 che prevede un utile netto rettificato compreso fra 950 e 1,02 miliardi, in deciso miglioramento rispetto a 768 milioni registrati nel 2018 (che includeva l'effetto negativo di accantonamenti per 165 milioni per il progetto Western Link).

«Un inizio migliore del previsto», commentano gli analisti di Morgan Stanley, che apprezzano «i numeri superiori alle attese» l'assenza di notizie negative su Western Link. Tanto che gli esperti ritengono ci sia «potenziale per una modesta revisione al rialzo del consensus sul 2019», mentre «i commenti dei vertici sul free cash flow e le sinergie sono rassicuranti». Per quanto riguarda nello specifico Western Link, i vertici della società rimangono fiduciosi sulla possibilità di consegnare l'opera entro la scadenza prevista di fine anno. Le riparazioni, hanno sottolineato, saranno terminate entro fine mese. «Il business operativo è in buone condizioni - prosegue Morgan Stanley - anche se non immune da rischi che sono tuttavia più che prezzati» agli attuali corsi di Borsa. «Da un punto di vista di rischio-rendimento - concludono gli analisti, che confermano la raccomandazione "overweight" - le azioni di Prysmian continuano a essere tra le più attraenti del settore».

