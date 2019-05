Borse positive con i future Usa. A Piazza Affari spread in calo

Borse europee in rialzo, dopo una mattinata in rosso, sulla scia del buon andamento dei future sugli indici Usa. In mattinata l'Europa si era mossa in terreno negativo, dopo che Trump nella notte ha firmato un ordine esecutivo per vietare alle società Usa di utilizzare apparati di tlc prodotti da aziende straniere che pongono minacce alla sicurezza nazionale. Un provvedimento pensato in chiave anti-cinese che di fatto penalizza Huawei e Zte e mette a rischio le trattative Usa-Cina sui dazi. C'è da dire che, d'altro canto, Trump ha annunciato ieri di voler rinviare di sei mesi l'entrata in vigore dei dazi sulle auto.. Sul fronte interno, intanto, lo spread BTp/Bund ripiega dai massimi di ieri.

In calo il comparto auto. A Milano bene la Juventus

In Europa, in calo tutto il comparto auto, che ieri aveva beneficiato della notizia del rinvio dei dazi da parte dell'amministrazione Usa. Tiene Fiat Chrysler Automobiles a Piazza Affari, con Moody`s che ha alzato il rating a Ba1 da Ba2. In coda al listino Pirelli & C, insieme a tutto il settore e Moncler. In rosso Stmicroelectronics che risente della decisione di Trump sulle compagnie di tlc straniere, a partire da Huawei. Il titolo era salito molto nelle ultime due sedute, dopo le indicazioni positive arrivate dal Capital market day a Londra. Segno meno per Generali nonostante la trimestrale positiva con un utile migliore delle previsioni, con gli analisti che segnalano l'indebolimento del Solvency Ratio. Hanno preso con decisione la via del rialzo i titoli del comparto bancario, complice il calo dello spread. Sul fronte dei rialzi corre Juventus, in cima al listino. Bene i titoli energetici che beneficiano dell'aumento del prezzo del greggio, in positivo anche le utility a partire da A2a che corre dopo la trimestrale migliore delle attese. Fuori dal listino principale vola la SS Lazio dopo la vittoria ieri sera della Coppa Italia.

Sterlina in forte calo, euro in recupero. Petrolio in rialzo

La notizia del possibile rinvio della decisione dei dazi auto ha portato ad un cambio di umore sul mercato valutario, con lo yen che si è deprezzato ed un recupero delle valute emergenti. L’euro/dollaro, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, che era sceso in giornata sotto 1,12, è risalito sopra tale livello dopo la notizia del rinvio dei dazi, mentre si è deprezzata in misura marcata la sterlina (euro/sterlina sopra 0,87) su segnali di una rottura delle trattative tra Laburisti e Conservatori sul tema Brexit. La Premier May, infatti, potrebbe riproporre il 3 giugno una nuova votazione in Parlamento. Prezzi del greggio in rialzo, con il Brent che si è riportato in prossimità dei 72 dollari al barile dopo che i dati settimanali dell’Eia hanno evidenziato ieri un calo della produzione di 100mila barili e delle scorte di benzina. Cresce intanto l’attesa per l’incontro Opec che si terrà nel fine settimana.

