Il Private equity torna ai livelli pre-crisi nel 2018

Un fatturato medio di 44,5 milioni di euro, quote di maggioranza rilevate almeno del 74% e soprattutto imprese familiari ubicate in prevalenza in Lombardia. È la fotografia del private equity in Italia che nel 2018 è stata particolarmente intensa al punto da tornare ai livelli pre crisi: sono state 175 le operazioni portate a termine lo scorso anno contro 123 nel 2017 (+42%) e bisogna tornare al 2008 per trovare livelli simili. Sono alcuni dei dati contenuti nel diciottesimo rapporto dell’Osservatorio Private Equity Monitor (PEM )della LIUC Business School: «Il settore del private equity conferma ed anzi consolida nel 2018 l’eccellente stato di salute già evidenziato ormai da un triennio», ha affermato Anna Gervasoni, presidente dell’Osservatorio.

I buy out si confermano essere le operazioni a cui gli investitori hanno fatto più ricorso, a discapito dei deal di minoranza. «Tale categoria di operazioni risulta essere ancora una volta leader all’interno del mercato domestico», si legge nel rapporto. Aumentano sensibilmente i multipli di ingresso con l’enterprise value mediano delle società oggetto di acquisizione passato a 95,5 milioni di euro dai 90,1 milioni del 2017.

In termini di deal origination, non emergono particolari inversioni di tendenza rispetto all’anno precedente. Le imprese private e familiari, registrando anche un incremento delle preferenze (78% nel 2018, rispetto al 67% nel 2017), continuano a rappresentare larga parte delle opportunità di investimento. Le cessioni di rami d’azienda di imprese italiane scendono dal 5% al 2 per cento. Si attenua la rilevanza dei Secondary Buy out che evidenziano un calo significativo rispetto al 2017 (17% vs 24%). In lieve riduzione, inoltre, le cessioni di rami d’azienda di imprese straniere, mentre risulta stabile al 2% il passaggio di quote di minoranza tra operatori.

Sull’aspetto della distribuzione regionale, la Lombardia si conferma essere la regione che da sempre è il principale bacino per gli operatori e nel corso del 2018 ha rappresentato il 34% del mercato. Seguono Emilia Romagna (17%), Veneto (13%) e Piemonte (11%). Nel Mezzogiorno, si sono chiuse nove operazioni (quattro nel 2017), di cui quattro in Puglia, due, rispettivamente, in Campania e Sardegna ed una in Sicilia. Tra gli operatori più attivi nel 2018 risulta Xenon Private Equity che ha chiude 10 operazioni davanti a Ardian con 7 investimenti. Diminuisce il livello di concentrazione con 29 operatori che hanno raccolto il 50% dell'attività d’investimento, rispetto ai 22 del 2017.



LO SHOPPING DEL PRIVATE EQUITY



Tutte le operazioni condotte in Italia nel 2018

Target

Company Lead Investor/

Advisor Tipologia di Investimento Area

Geografica Settore Fatturato

2017 (€ mln) 7Star Cip Merchant Capital Expansion Lombardia Leisure - Abbassalebollette.it Centurion Private Equity Expansion Lazio Other professional and social services - Adler FSI Expansion Piemonte Industrial products 1.497,8 Agrimola Fondo Agroalimentare Italiano Expansion Emilia Romagna Food and beverage 34,7 Aico(via Jotul) Opengate Capital Buy Out Lombardia Consumer goods 40,3 Alpitour Tamburi Investment Partners Expansion Piemonte Other professional and social services 671,4 Appetais Mandarin Capital Partners Buy Out Liguria Food and beverage 28,3 Arbo Ersel Investimenti Buy Out Marche Industrial products - Armal Alchemy Buy Out Toscana Industrial products 8,6 AromataGroup Ambienta SGR Buy Out Lombardia Food and beverage 30,1 Aromatika(Caffè Borbone) Italmobiliare Buy Out Lazio Food and beverage 94,0 Astm Ardian Expansion Piemonte Transportation 1.694,7 Atex EOS Investment Management Buy Out Lombardia Industrial products 16,3 Atlantic Stars Alcedo SGR Buy Out Lombardia Consumer goods 13,4 Azienda Enologica Bresciana Apax Buy Out Lombardia Industrial products 88,8 Azimut Holding Peninsula Capital Expansion Lombardia Financial services 347,2 Azucena(via B&B Italia) Investindustrial Buy Out Lombardia Consumer goods 200,8 Banca Intermobiliare(via Trinity) Attestor Turnaround Piemonte Financial services 86,7 Banca Interprovinciale Spaxs Buy Out Emilia Romagna Financial services 19,3 Barikell Route Capital Partners Buy Out Emilia Romagna Industrial products 10,2 Bas Group(via Bracchi) IGI Private Equity SGR Buy Out Veneto Transportation 91,2 Bioearth Assietta Private Equity SGR Buy Out Emilia Romagna Consumer goods 5,4 Blu Salento Village Cdp Investimenti SGR Buy Out Puglia Other professional and social services 62,4 Blue City(via Trasporti Romagna) IMI Fondi Chiusi SGR Buy Out Trentino Alto Adige Transportation 28,6 Bodino 21 Investimenti Buy Out Piemonte Other professional and social services 26,5 Breda Racing(via Tatuus) Wise SGR Buy Out Veneto Industrial products 3,8 Brenta PCM FVS SGR Expansion Veneto Industrial products 34,1 Brevi Phi Industrial Turnaround Lombardia Consumer goods - Building Energy Aretex Capital Partners Expansion Lombardia Cleantech - Business Integration Partners Apax Buy Out Lombardia Other professional and social services 160,1 Calligaris Alpha Private Equity Buy Out Friuli Venezia Giulia Consumer goods 124,0 Camoga(via Comelz) NB Renaissance Partners Buy Out Lombardia Industrial products 10,0 Cartiera di Bosco Marengo(via Benfante Group) Xenon Private Equity Buy Out Piemonte Cleantech 38,8 Carton Pack 21 Investimenti Buy Out Puglia Industrial products 78,0 Casa Vinicola Botter DeA Capital Alternative Funds SGR Replacement Veneto Food and beverage 180,4 Castello Italia Arcadia SGR Buy Out Lombardia Industrial products 17,0 CDM Tecnoconsulting(via Lutech) One Equity Partners Buy Out Emilia Romagna ICT - Cellular Italia Crescita Expansion Emilia Romagna Consumer goods 157,1 Ceramiche Ricchetti QuattroR Turnaround Emilia Romagna Consumer goods 162,2 Chiorino Technology Arcadia SGR Buy Out Piemonte Industrial products 29,7 City Green Light Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica SGR Buy Out Veneto Utilities 55,0 Club del Sole Neuberger Berman Expansion Emilia Romagna Other professional and social services 38,4 Cold Line Gradiente SGR Buy Out Veneto Industrial products 19,6 Compusoft TA Associates Expansion Lombardia ICT - Corob Ardian Buy Out Emilia Romagna Industrial products 86,6 Corob Service(via Corob) Wise SGR Buy Out Emilia Romagna Other professional and social services 86,6 CrestOptics Principia SGR Expansion Lazio Healthcare and social services 4,3 CRM Aksìa Group SGR Buy Out Emilia Romagna Food and beverage 17,1 Design Holding The Carlyle Group Buy Out Lombardia Consumer goods 500,0 Develer(via Comelz) NB Renaissance Partners Buy Out Toscana Industrial products 3,0 Dicia7(via Manifattura Paoloni) Style Capital SGR Buy Out Emilia Romagna Consumer goods - Diem Technologies(via Lutech) One Equity Partners Buy Out Liguria ICT 5,1 Dispensa Emilia Investindustrial Buy Out Emilia Romagna Food and beverage 15,4 Eco Eridania iCON Infrastructure Buy Out Liguria Other professional and social services 134,0 Eden Viaggi(via Alpitour) Wise SGR Buy Out Marche Other professional and social services 357,9 Educom Star Capital SGR Buy Out Lombardia Other professional and social services 4,3 EI Towers F2i SGR Buy Out Lombardia Media and communication 262,9 Emmeti Xenon Private Equity Buy Out Emilia Romagna Industrial products 130,0 Eolo Searchlight Capital Expansion Lombardia ICT 98,9 Estendo Armonia SGR Buy Out Piemonte Other professional and social services 24,5 Eurofiere EOS Investment Management Buy Out Piemonte Industrial products 30,8 Evergreen Life Products Palladio Finanziaria Buy Out Friuli Venezia Giulia Food and beverage 14,7 Facile.It Eqt Buy Out Lombardia Other professional and social services 68,3 Fair Connect Palamon Capital Partners Buy Out Lombardia Financial Services 9,0 FDT(via Culligan) Advent Capital Buy Out Lombardia Industrial products 3,3 Filoblu Ardian Expansion Veneto Other professional and social services 19,4 Fonderie Montorso Fondo Italiano d’Investimento SGR Buy Out Veneto Industrial products 80,3 Forno D'Asolo BC Partners Buy Out Veneto Food and beverage 121,2 Fratelli Bassini Orienta Partners Buy Out Emilia Romagna Food and beverage - Friulchem FVS SGR Expansion Friuli Venezia Giulia Pharmaceutical and biopharmaceutical industry 14,7 Gada Principia SGR Expansion Lazio Pharmaceutical and biopharmaceutical industry 77,0 GIA Ethica Global Investments Buy Out Piemonte Industrial products 7,7 Gianetti Ruote Quantum Capital Partners Buy Out Lombardia Industrial products 43,7 Gieffe Rubicon Partners Buy Out Lombardia Industrial products 10,6 Gimel Italglobal Partners Buy Out Puglia Consumer goods 17,5 Giuso Guido(via Optima) Charterhouse Capital Partners Buy Out Piemonte Food and beverage 18,9 Grissinificio Europa(via Monviso) Cerea Capital Buy Out Piemonte Food and beverage 6,5 Gruppo Cib Unigas FVS SGR Expansion Veneto Utilities 26,3 Gruppo Cordenons(via Gruppo Fedrigoni) Bain Capital Buy Out Lombardia Consumer goods 117,7 Gruppo Kirey(via Bridge Consulting) Synergo SGR Buy Out Lombardia ICT 58,5 Gruppo M(già Manuli Stretch) Oxy Capital Turnaround Lombardia Industrial products 276,6 Gruppo Partners Associates FVS SGR Expansion Friuli Venezia Giulia Other professional and social services 45,8 Gruppo Riri Chequers Capital Buy Out Lombardia Consumer goods 92,1 Gruppo Sebeto(Rossopomodoro) OpCapital Buy Out Campania Food and beverage 55,6 Gruppo Servizi Associati Armonia SGR Buy Out Lazio Industrial products 70,1 Guala Closures Space 4 Buy Out Piemonte Industrial products 534,8 Hitachi Systems CBT LIVIA Corporate Development Buy Out Lazio ICT 50,5 HPF Group Gradiente SGR Buy Out Friuli Venezia Giulia Industrial products 18,1 Hydro Holding NB Renaissance Partners Buy Out Lombardia Industrial products 62,5 Ifap(via Garda Plast) Progressio SGR Buy Out Friuli Venezia Giulia Industrial products 27,3 Image S Ambienta SGR Buy Out Lombardia Industrial products 26,9 Implanta Lab Argos Soditic Turnaround Lombardia Healthcare and social services - Industrie Chimiche Forestali Eps Equita Pep Buy Out Lombardia Industrial products 78,7 Industrie Saleri Italo Quaestio Capital SGR Expansion Lombardia Industrial products 169,0 International Promo Studio Star Capital SGR Buy Out Emilia Romagna Consumer goods 36,7 Iseo Italmobiliare Expansion Lombardia ICT 143,5 Italian Frozen Food Holding Mandarin Capital Partners Expansion Liguria Food and beverage 1,1 Italmatch Chemicals Bain Capital Buy Out Liguria Industrial products 342,5 Kiko Peninsula Capital Expansion Lombardia Consumer goods 611,1 Kryalos Investments Blackstone Replacement Lombardia Financial services 8,8 La Genovese Gomme(via Fintyre) Bain Capital Buy Out Sardegna Consumer goods 11,6 La Perla Sapinda Holding Turnaround Emilia Romagna Consumer goods 27,2 Lifebrain Italy Investindustrial Buy Out Lombardia Pharmaceutical and biopharmaceutical industry - Logik(via Emmeti) Xenon Private Equity Buy Out Emilia Romagna Industrial products 8,7 Logiudice Forni(via Tecno Pool) Xenon Private Equity Buy Out Veneto Industrial products 15,5 Lumson FSI Expansion Lombardia Industrial products 78,1 Magneti Marelli Kkr Buy Out Lombardia Industrial products 8.200,8 Manifatture Valcismon Equinox Expansion Veneto Consumer goods 69,4 Manucor Pillarstone Turnaround Campania Industrial products 140,6 Marval Fondo Italiano d’Investimento SGR Buy Out Piemonte Industrial products 74,2 MEA(via Tecnomeccanica) DeA Capital Alternative Funds SGR Buy Out Piemonte Industrial products 5,9 Mectra(via Emmeti) Xenon Private Equity Buy Out Emilia Romagna Industrial products 23,6 Megadyne Partners Group Buy Out Piemonte Industrial products 298,9 Milani Cosmetics Gryphon Investor Buy Out Lombardia Consumer goods - Millefili Alto Partners SGR Buy Out Emilia Romagna Consumer goods 61,4 Mimac Italia(via Tecno Pool) Xenon Private Equity Buy Out Veneto Industrial products 8,9 Missoni FSI Expansion Lombardia Consumer goods 59,5 Mix Assietta Private Equity SGR Buy Out Emilia Romagna Industrial products 10,1 Moda Italia Star Capital SGR Buy Out Emilia Romagna Consumer goods 6,0 Monviso Cerea Capital Buy Out Piemonte Food and beverage 35,4 Msgm Style Capital SGR Expansion Lombardia Consumer goods 50,3 Nadella Icg Buy Out Lombardia Industrial products 29,1 Neopharmed Gentili Ardian Buy Out Lombardia Pharmaceutical and biopharmaceutical industry 140,5 Neronobile EOS Investment Management Buy Out Lombardia Food and beverage 19,8 Nicole Fashion Group BC Partners Buy Out Piemonte Consumer goods 24,6 Nuovo Trasporto Viaggiatori(Italo) Global Infrastructure Partners Buy Out Lazio Transportation 414,9 Nutkao White Bridge Investments Buy Out Piemonte Food and beverage 123,1 Ocs Charme Capital Partners SGR Buy Out Lombardia Financial services 29,6 Officine CST Cerberus Buy Out Lazio Financial services 14,5 Opteven Ardian Buy Out Lombardia Financial services - Palladiun Moda(Lino 120%) Made in Italy Buy Out Emilia Romagna Consumer goods 8,7 Panapesca Xenon Private Equity Buy Out Toscana Food and beverage 157,8 Pibiplast L Catterton Buy Out Emilia Romagna Industrial products 58,2 Polo Nord Ice Cubes Ged Capital Buy Out Veneto Food and beverage 1,4 Powercrop F2i SGR Buy Out Sardegna Utilities 60,4 Prato Bluclad LBO France Buy Out Toscana Industrial products 21,2 Presotto Industrie Mobili Ibla Capital Turnaround Veneto Consumer goods - Prima Assicurazioni Goldman Sachs Expansion Lombardia Financial services 9,7 Prisma Eisvogel Buy Out Friuli Venezia Giulia Industrial products 1,6 Qui! Group Kkr Turnaround Lombardia Leisure 560,0 RBS(via Covisian) Aksìa Group SGR Buy Out Lazio Financial services 13,6 Recordati CVC Capital Partners Buy Out Lombardia Pharmaceutical and biopharmaceutical industry 1.288,1 ReLife Group Xenon Private Equity Expansion Liguria Other professional and social services - Rgi Corsair Capital Buy Out Lombardia Financial services 63,7 Rigoni di Asiago Kharis Capital Expansion Veneto Food and beverage 136,1 River Group Consilium SGR Buy Out Toscana Consumer goods 23,5 Roboze Equiter Expansion Puglia Consumer goods 1,0 Rondine di Rubiera(via Italcer) Mandarin Capital Partners Buy Out Emilia Romagna Consumer goods 110,1 RTR Rete Rinnovabile F2i SGR Buy Out Lazio Cleantech 158,2 Saba Italia Private Equity Partners SGR Buy Out Veneto Consumer goods 13,0 Save The Duck Progressio SGR Buy Out Lombardia Consumer goods 32,2 Scrigno Clessidra SGR Buy Out Emilia Romagna Industrial products 48,7 Sebach Alchemy Buy Out Toscana Industrial products 43,1 Seco Fondo Italiano d’Investimento SGR Expansion Toscana Industrial products 52,3 Selettra Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica SGR Buy Out Marche Utilities 19,4 Serfin(via Mcs-Dso) BC Partners Buy Out Lazio Financial services 18,0 Seri Jakala Ardian Expansion Lombardia Other professional and social services 178,6 Seven Green Arrow Capital SGR Buy Out Piemonte Consumer goods 88,9 Sias Ardian Expansion Lombardia Transportation 1.357,9 Sicam Stargate Capital Buy Out Emilia Romagna Industrial products 39,2 Sinfo One Fondo Agroalimentare Italiano Expansion Emilia Romagna Media and communication 17,5 Sipac(via Emmeti) Xenon Private Equity Buy Out Emilia Romagna Industrial products 46,7 Sitland Mezzalira Investment Group Buy Out Veneto Consumer goods 21,4 Snaidero Rino DeA Capital Alternative Funds SGR Buy Out Lombardia Consumer goods 102,2 Solar Energy Italia 1 Nextenergy Capital Buy Out Sicilia Utilities 1,5 Sozzi Arredamenti NUO Capital Expansion Lombardia Consumer goods 26,4 Spiral(via Tfm Automotive & Industry) Green Arrow Capital SGR Buy Out Veneto Industrial products 35,9 Spraytech Finint & Partners Buy Out Veneto Industrial products 9,2 Tecla.it(via Lutech) One Equity Partners Buy Out Emilia Romagna Other professional and social services 9,9 Tecnopool Xenon Private Equity Buy Out Veneto Industrial products 62,4 Temakinho Italia(via Gruppo Cigierre) BC Partners Buy Out Lombardia Food and beverage 18,3 Trussardi QuattroR Turnaround Lombardia Consumer goods 159,3 Uni Gasket Palladio Finanziaria Buy Out Lombardia Industrial products 50,9 Uteco Converting NB Renaissance Partners Buy Out Veneto Industrial products 122,4 Zonin 21 Investimenti Expansion Veneto Food and beverage 196,3

