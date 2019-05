Borse positive con voto Ue. A Piazza Affari Fca regina, spread in area 270

Le Borse europee, alle quali mancherà il faro di Wall Street, oggi chiusa per il Memorial Day, proseguono positive, anche se con guadagni più contenuti rispetto alle prime battute della seduta. Gli investitori si concentrano sull'esito del voto per il Parlamento Europeo che ha visto una affermazione senza exploit dei partiti euroscettici contenuti dalle forze moderate (segui qui l'andamento dei listini. Londra è chiusa per festività). In Italia la Lega si è affermata come primo partito con oltre il 34% delle preferenze, il Movimento 5 Stelle è crollato attorno al 17% ed è stato superato dal Pd, risalito al 22,7%. Secondo gli analisti, nonostante il risultato della Lega, è improbabile un ritorno alle urne in Italia. I risultati del voto non incidono particolarmente sullo spread che ha aperto in leggero rialzo a 270 punti, dai 267 di venerdì. Nel radar degli investitori sono tornate le notizie sul braccio di ferro commerciale Washington-Pechino: durante la conferenza stampa congiunta con il premier giapponese Shinzo Abe, il presidente americano Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti «non sono pronti a chiudere un accordo con la Cina» sul trade, anche se restano buone possibilità di trovare un'intesa.



A Milano riflettori puntati su Fca

A Piazza Affari i riflettori sono puntati su Fiat Chrysler Automobiles (non ha fatto prezzo in avvio, poi è partita con un +19% e si è poi assestata attorno a guadagni dell'11% circa) che ha inviato una lettera non vincolante al Cda di Groupe Renault proponendo un'aggregazione delle rispettive attività con una fusione al 50% che darebbe vita a un colosso dell'auto con un giro d'affari da circa 170 miliardi. Tra le varie cose, prima che l’operazione sia completata, per attenuare la disparità dei valori sul mercato azionario, gli azionisti di Fca riceverebbero anche un dividendo di 2,5 miliardi di euro. Nella galassia Agnelli-Elkann corre Exor, con un aumento anche superiore all'11% (non aveva fatto prezzo in avvio), mentre Cnh Industrial e Ferrari registrano aumenti più contenuti. La casa di Maranello ha toccato un nuovo massimo storico intraday a 130,65 euro per azione, superando quello di 129,47 euro fissato a giugno 2018.

Al valore attuale del titolo, la capitalizzazione sale a 19,81 miliardi di euro, circa 2 miliardi in più rispetto ai 17,8 miliardi di venerdì. Quando ci si avvia verso la metà seduta, Renault viaggia a un passo più sostenuto a Parigi: il titolo, che in avvio saliva del 16%, si attesta poco sotto i massimi di giornata con un rialzo del 15,31% a 57,69 euro per azione, dopo essere arrivata a 58,33 euro, contro i 49,99 euro della chiusura di venerdì. La capitalizzazione del gruppo francese cresce a 15,48 miliardi di euro. Insieme i due gruppi raggiungono così un valore di mercato, in termini di capitalizzazione, di 35,2 miliardi di euro.

Dopo offerta Fcabene Nissan a Tokyo, vola Renault a Parigi

Renault viaggia a un passo sostenuto a Parigi: il titolo, che in avvio saliva del 16%, si attesta poco sotto i massimi di giornata a 57,69 euro per azione, dopo essere arrivata a 58,33 euro, contro i 49,99 euro della chiusura di venerdì. Seduta positiva anche per Nissan a Tokyo dopo che Fca ha inviato una lettera non vincolante al consiglio di amministrazione di Groupe Renault proponendo un'aggregazione delle rispettive attività con una fusione al 50%. Nissan fa parte dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Alla Borsa giapponese Nissan ha chiuso in rialzo dello 0,96% a 747,70 yen, 7,10 yen in più rispetto alla chiusura di venerdì. Durante la seduta era arrivato a guadagnare più dell'1,1% a un massimo di giornata di 750,50 yen. Secondo gli analisti, Nissan, che in passato si era opposta a forme di aggregazione, «potrebbe ora vedere di buon occhio l'alleanza, alla luce delle possibili sinergie» e dopo lo scandalo che ha travolto il vertice del gruppo nipponico, come hanno scritto gli esperti di Sbi Securities.

Sul Ftse Mib sale St, debole Juventus

A Piazza Affari sono positive anche Atlantia, Unipolsai (già la settimana scorsa gli assicurativi avevano registrato buone performance) e Moncler, mentre in coda al listino principale ci sono Tenaris e Juventus. Da segnalare il rallentamento delle banche, con Unicredit e Bper in coda al Ftse Mib. Saipem, poco sopra la parità, non è incoraggiata dal fatto che S&P ha rivisto l'outlook da negativo a stabile, confermando il rating «BB+». Fuori dal listino principale, Autogrill viaggia di buon passo a Piazza Affari e guadagna quasi il 2,5% contro il +0,7% del Ftse Mib, dopo che il gruppo ha ceduto le attività autostradali canadesi, detenute tramite 3 partnership e una societá interamente posseduta, nell'ambito di un'operazione che secondo gli analisti potrà rafforzare ulteriormente il profilo finanziario del gruppo in vista di potenziali acquisizioni.

Spread in leggero rialzo

Si attesta in rialzo, ma senza scossoni, lo spread tra BTp e Bund dopo l'esito delle elezioni europee che hanno visto il ribaltamento dei rapporti di forza tra i partiti di Governo in Italia e il mancato sfondamento dei sovranisti a livello continentale. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin T0005365165) e il pari durata tedesco ha infatti aperto la seduta a 270 punti base, dai 267 punti della chiusura di venerdì scorso, e si è poi assestato attorno ai valori di avvio. In lieve rialzo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che in avvio è indicato al 2,58% dal 2,55% del riferimento precedente.

Tokyo positiva grazie a summit Trump-Abe

La Borsa di Tokyo ha chiuso in positivo, dopo l'ottimismo espresso da Donald Trump sulla firma di un accordo commerciale tra i due paesi, «probabilmente ad agosto». A fine scambi l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,31% (+65,36 punti) a 21.182,58 e l'indice Topix lo 0,38% (+5,79 punti) a quota 1.547. In occasione della sua visita in Giappone e dell'incontro con Abe Shinzo, Trump ha nuovamente puntato il dito contro «l'enorme squilibrio» commerciale tra Usa e Giappone, ma si è detto fiducioso di trovare una soluzione.

Euro in area 1,12 dollari, petrolio poco mosso

Sul fronte dei cambi, l'euro si indebolisce leggermente rispetto alle ore precedenti, scivola poco sotto quota 1,12 dollari e vale 1,1192 dollari (1,1204 in apertura e 1,1187 alla chiusura di venerdì). La moneta unica passa di mano a 122,539 yen (122,747 in avvio e 122,61 venerdì). Il cambio dollaro/yen è a 109,487. Senza sussulti il petrolio: il Wti a luglio cede lo 0,19%, mentre il Brent di pari scadenza sale dello 0,5%.



