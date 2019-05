Piazza Affari la peggiore in Europa con le banche. Lo spread sfiora 290

Vendite sui bancari e sui finanziari a Milano, che segna la performance peggiore tra le Borse europee, con lo spread che si allarga fino a sfiorare i 290 punti, sui massimi da febbraio. Nonostante le rassicurazioni sulla tenuta del Governo del vicepremier Matteo Salvini, che ha portato la Lega al 34% alle elezioni europee, pesano le dichiarazioni sulla volontà dei mettere in discussione i parametri Ue e i rumors su una possibile procedura nei confronti dell'Italia per mancata riduzione del debito che potrebbe tradursi in una multa da 3,5 miliardi da parte della Ue. In particolare, il prossimo venerdì sarebbe in arrivo una lettera al Governo con richiesta di chiarimenti sul debito da parte della Commissione europea. Inoltre, quest’ultima starebbe considerando di proporre per l’Italia una procedura di infrazione il prossimo 5 giugno che potrebbe portare, nella fase finale di un processo lungo e contorto, alla richiesta di accontonamento su di un conto infruttifero di una somma pari allo 0,2% del Pil ovvero di 3,5 miliardi.

«Sarebbe la prima volta che accade - scrivono gli analisti di Mps Capital Services - la misura infatti non è mai stata applicata in precedenza. La mossa di Bruxelles arriverebbe solo pochi mesi dopo che la Commissione ha deciso di non avviare una cosiddetta procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia». Oggi, in agenda, il meeting dei leader Ue che si incontreranno per discutere, tra le altre cose, delle nomine per la presidenza di Commissione Europea e Bce.

Banche sotto pressione a Milano, frena Fca

Pesante rosso per i titoli bancari a Piazza Affari, con Finecobank che segna la performance peggiore. Male anche il Banco Bpm,Unicredit, Ubi Banca. In rosso comunque tutti i finanziari, perdono terreno Azimut e Unipol tra gli altri. «È stato riferito che Bruxelles sta considerando la possibilità di sanzionare il governo italiano per non aver abbassato il livello del debito - sottolineano gli analisti di Cmc Markets - l'annuncio ha spinto verso l'alto i rendimenti dei titoli di Stato italiani già ieri e l'impatto si fa sentire ancora più oggi quando più operatori sono tornati al lavoro». Si salva Amplifon, in testa al listino, positiva Telecom Italia mentre proseguono le indiscrezioni sulla fusione possibile con Open Fiber. Si arresta la corsa di Fiat Chrysler Automobiles che ieri è salita dell'8%: oggi Salvini ha detto di vedere con favore un'aggregazione con Renault.

Euro/dollaro in stand by, petrolio in rialzo

Già ieri in una sessione caratterizzata da bassa volatilità, si è assistito a un leggero apprezzamento del dollaro Usa verso la maggior parte delle principali valute e a una debolezza della sterlina. Il cambio euro/sterlina continua a scambiare sopra soglia 0,88, mentre l’euro/dollaro oscilla intorno a 1,12, scambiando poco al di sotto di tale soglia questa mattina. Sul fronte del prezzo del greggio, il Brent è in rialzo e super ai 70 dollari al barile mentre il Wti è poco mosso, sotto i 60 dollari al barile.

Spread sale in area 285 punti, occhi sull'asta di titoli

Continua ad allargarsi sul mercato secondario dei titoli di Stato lo spread tra BTp e Bund che torna su valori che non si vedevano da inizio febbraio. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin T0005365165) e il pari durata tedesco, che ha sfiorato i 290 punti base, si attesta in area 285 punti, dai 280 della chiusura di ieri e i 267 punti del closing di venerdì scorso. Continua a salire anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato in avvio al 2,71% dal 2,66% del finale ieri e dal 2,55% del riferimento di venerdì.

Interesse inoltre per l'asta di titoli. Rendimento in rialzo per i CTz assegnati oggi dal Tesoro. Nel collocamento odierno il Mef ha emesso 2,5 miliardi del CTz scadenza 29/06/2021 spuntando un rendimento pari allo 0,818%, in aumento di 12 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Discreta la domanda, che si e' attestata a 3,64 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,46. Assegnati complessivamente anche 1,25 miliardi di BTp a 5 e 10 anni indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro: la nona tranche del BTp-i scadenza 15/05/2023 e' stata emessa con un rendimento lordo dell'1,10% per un importo pari a 633,2 milioni, la 22ma tranche del BTp-i scadenza 15/05/2028 è stata collocata con un rendimento lordo dell'1,87% per 616,8 milioni. Forte la domanda, con il rapporto di copertura che è stato pari a 2,29 per il primo titolo e 2,19 per il secondo.

