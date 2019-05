Piazza Affari parte di slancio con le banche, spread in calo sotto 280

Borse europee in netto rialzo in avvio, dopo la debolezza delle ultime sedute legata al ritorno della tensione commerciale tra Usa e Cina in primo piano sui mercati finanziari. La giornata si apre all'insegna della calma sui mercati, con il FTSE MIB a Milano che segna la performance migliore spinto dai bancari. Dagli Usa arriva nel pomeriggio la seconda lettura del Pil del primo trimestre, che dovrebbe mostrare una crescita comunque solida ma leggermente inferiore rispetto alla prima lettura (+3,2%).

Sul fronte interno, è atteso oggi il voto della base del M5S sulla leadership di Luigi Di Maio, dopo la sconfitta elettorale che però non dovrebbe riservare sorprese di rilievo e dovrebbe portare a una conferma delle posizioni attuali mentre, sul mercato primario, c'è attesa per l'asta dei BTp che chiude la tre giorni di emissioni del Tesoro, mentre lo spread BTp/Bund in avvio è in netto calo a 280 punti base.

Sull'azionario milanese, corrono i titoli del comparto bancario con in testa il Banco Bpm e Ubi Banca . Ben intonati anche gli energetici con il rialzo del petrolio, a partire da Tenaris. Ben comprato il risparmio gestito con Azimut nel giorno dei dati sulla raccolta di Assogestioni, in generale clima positivo per tutti i finanziari. Pochi i segni meno sul listino principale, con le utility che restano indietro e Davide Campari in rosso dopo il report di Morgan Stanley che abbassa il rating, consigliando di prendere profitto dopo i recenti massimi. In rialzo i prezzi del petrolio, dopo che i dati sulle scorte Usa hanno mostrato un calo superiore alle attese delle riserve. Il Wti è salito sopra i 59 dollari e scambia a 59,33 dollari (+0,88%) mentre il Brent è a 69,84 dollari (+0,56%). Sul fronte dei cambi, l'euro si indebolisce ulteriormente a 1,1132 dollari (da 1,1142 ieri in chiusura). La moneta unica vale 122,19 yen (121,84), mentre il cambio dollaro/yen e' pari a 109,75 (109,35).

Tokyo chiude in calo dello 0,3% nonostante lo yen debole

Altra seduta negativa per la Borsa di Tokyo, sulla scia di Wall Street, caratterizzata dai timori che attraversano i mercati sulle prospettive di accordo commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. I corsi si sono orientati al ribasso

fin dalle prime battute e il deprezzamento dello yen contro il dollaro Usa non è riuscito a cambiare l'umore del mercato e far tornare gli acquisti sulle maggiori blue chip esportatrici. Alla chiusura l'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha perso 60,84 punti pari allo 0,29% a 20.942,53 e l'indice Topix del listino principale 4,43 punti a 1.531,98.

