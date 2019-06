Dazi Usa-Messico: ecco i rischi per petrolio, benzina, Gnl e mais

L’apertura di un nuovo fronte di guerra commerciale da parte di Donald Trump, questa volta contro il Messico, ha dato un ulteriore scrollone alle quotazioni del petrolio, spingendo il Brent sotto 65 dollari al barile e il Wti vicino a 55 dollari, ai minimi da tre mesi.

La performance in maggio è stata la peggiore dallo scorso novembre, con perdite superiori al 10% per entrambi i riferimenti: un calo generato dai timori per l’economia globale – e dunque per la domanda – che hanno messo in ombra le tensioni geopolitiche, sempre più acute in Medio Oriente, e una reale scarsità di greggio sul mercato fisico, legata a sanzioni e tagli produttivi dell’Opec Plus (oltre che alla contaminazione dell’oleodotto russo Druzhba).

L’Arabia Saudita ha aumentato la produzione di 200mila barili al giorno questo mese, secondo stime Reuters, senza tuttavia riuscire a compensare il crollo delle forniture dall’Iran, che dopo la fine dei waivers (gli esoneri dalle sanzioni Usa) è riuscito ad esportare appena 400mila bg, meno della metà rispetto ad aprile. E ora per Teheran rischia di andare peggio: per giugno – almeno ufficialmente – non risultano ordini, nemmeno dalla Cina.

Sui mercati al momento sembrano comunque contare solo le guerre dei dazi. A soffrire, insieme ai listini azionari, non è solo il petrolio ma anche molte altre materie prime, in particolare quelle più sensibili al ciclo economico.

Il rame a Londra è ai minimi da inizio gennaio, vicino a 5.800 dollari per tonnellata, dopo aver perso quasi il 10% in un mese, un tonfo che non si verificava da novembre 2015.

L’oro viceversa sta beneficiando del ruolo di bene rifugio, anche se non ha ritrovato un vero e proprio slancio: ieri si è spinto fino a sfiorare (senza però raggiungerla) la soglia dei 1.300 dollari l’oncia, con un rialzo che non ha mai superato il punto percentuale.

Le tensioni tra Usa e Messico in teoria potrebbero anche avere effetti rialzisti sul petrolio. I raffinatori Usa importano dal Paese vicino circa 680mila barili al giorno di greggio, in gran parte di qualità pesante, come quelle che già scarseggiano: le forniture venezuelane sono off-limits negli Usa per via delle sanzioni contro Caracas, i flussi dal Canada si sono assottigliati dopo che la provincia dell’Alberta –patria delle oil sands – ha ridotto la produzione per sostenere i prezzi.

Washington rischia tuttavia ritorsioni dal Messico che potrebbero avere un impatto ancora più pesante su altre materie prime, in questo caso di marca ribassista.

Il Messico è la prima destinazione dei prodotti petroliferi «made in Usa»: ne ha importati 1,2 milioni di barili al giorno l’anno scorso (di cui circa la metà benzina), il 22% dell’export totale statunitense, per un valore record di 30,5 miliardi di dollari (contro i 15,8 miliardi pagati dagli Usa per il greggio messicano).

Va in Messico anche la maggior parte del gas prodotto negli Usa, con consegne per il 90% via gasdotto, ma in quantità crescenti anche sotto forma di Gnl (nel 2018 solo la Corea del Sud ne ha acquistato più).

Infine, ma non da ultimo, il Messico è destinazione di oltre un quarto delle esportazioni di mais dagli Stati Uniti ( 7,2 milioni di tonnellate tra ottobre 2018 e febbraio 2019 secondo l’Usda). Il cereale è già oggetto di dazi cinesi, ma Pechino è un importatore marginale.

