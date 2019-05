Spread sopra 290. A Piazza Affari Fca -4% dopo le minacce di nuovi dazi Usa al Messico

Apertura in deciso calo per le Borse europee, sulla scia di Tokyo, dopo che gli Stati Uniti ieri hanno minacciato il Messico: o impedisce gli ingressi illegali di migranti su suolo americano o Washington dal 10 giugno imporrà dazi del 5% su tutti i beni importati dalla nazione dell'America centrale. A Piazza Affari il Ftse Mib perde oltre un punto percentuale, in linea con il Ftse All Share. Prevalgono le vendite anche a Parigi, dove il Cac40 ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,95% per accelerare al ribasso da subito oltre un punto percentuale, così come a Francoforte, zavorrata dalla performance negativa del comparto auto. Debole anche Londra.

Dazi Usa sul Messico fino al 25%, intanto la Cina rallenta

Inoltre, pesa sul clima internazionale anche l'andamento dell'economia cinese, con i nuovi dati macro pubblicati che hanno deluso il mercato. L'attività manifatturiera in Cina è di nuovo scesa a maggio, dopo alcuni mesi di espansione, a causa della guerra commerciale con gli Usa. L'indice Pmi si è stabilito a 49,4 dal 50,1 di aprile, al di sotto delle previsioni degli economisti. Tornando al fronte Usa-Messico, il presidente Trump ha deciso di legare la lotta all'immigrazione clandestina alle tariffe commerciali.

Oltre la minaccia di alzare da subito i dazi al 5%, l'amministrazione Usa ha indicato che se la situazione verrà «alleviata attraverso azioni messicane efficaci», e giudicate tali a «discrezione» degli Stati Uniti, i dazi saranno rimossi. Altrimenti il prossimo primo luglio saranno alzati al 10%, il primo agosto si passerà al 15%, il primo settembre al 20% e il primo ottobre al 25 per cento. In una nota, la Casa Bianca ha fatto sapere che «i dazi resteranno in vigore per sempre al 25% a meno che e fino a quando il Messico non fermerà in modo determinante il flusso illegale di stranieri in arrivo sul nostro territorio».

Debole Fca, vendite su Tenaris e Saipem



A Milano, forti vendite su Tenaris e Fiat Chrysler Automobiles, in una seduta debole per tutto il comparto auto europeo proprio per la questione dazi. Il gruppo italo-statunitense ha due stabilimenti produttivi in Messico e altri cinque impianti di componentistica nel Paese. Secondo gli analisti di Equita, Fca «ha un'esposizione diretta limitata (in quanto produce in Messico solo il 100% delle Jeep Compass e RAM Heavy Duty venduti negli Usa)», tuttavia la minaccia di Trump «crea scompensi all'interno dell'intera filiera dell'auto con gli effetti indiretti per i componentisti che forniscono parti dal Messico per gli impianti di assemblaggio negli Usa». In questo contesto, resta aperto il fronte Renault (in forte calo alla Borsa di Parigi). Ieri Les Echos ha indicato che una parte del fronte francese ritiene che l'offerta di Fca sottovaluterebbe Renault, tuttavia, la risposta arrivata dal gruppo italo-statunitense sarebbe molto chiara: le condizioni finanziarie della proposta non sono negoziabili. Si aspettano indicazioni dal prossimo cda di Renault, che sembra ormai scontato si riunirà la prossima settimana. Non c'è ancora conferma sulla data ma molte indiscrezioni stampa convergono su lunedì 3 giugno, anche se non si esclude possa essere convocato anche nel fine settimana. Ieri, inoltre, dal Giappone è arrivata la notizia che il presidente di Fca, John Elkann, ha scritto ai vertici di Nissan e Mitsubishi per chiedere un incontro e parlare della proposta di fusione a Renault, legata ai gruppi giapponesi da una Alleanza e da intrecci azionari. Non risulta avere alcun collegamento con il dossier Renault, invece, la vendita dell'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, di azioni Fca per circa 3,5 milioni di dollari. Fonti a lui vicine parlando di una cessione per «coprire spese personali». In rosso anche Saipem, quando il prezzo del petrolio è in calo. Il contratto sul Wti consegna Luglio perde l'1,33% a 55,84 dollari al barile, con quello di pari scadenza sul Brent che scende dell'1,67% a 65,75 dollari al barile. Sul fronte dei cambi, infine, l'euro resta debole a 1,1139 dollari (1,1134 ieri sera). La moneta unica vale anche 121,2495 yen (122,187), mentre il cambio dollaro/yen è pari a 108,855 (109,742).

Juventus in rialzo, aspettando il nuovo allenatore



A Piazza Affari sono pochi i titoli in terreno positivo. Si salva dalle vendite che hanno investito il Ftse Mib, Juventus Fc, mentre resta caldo il tema del nuovo allenatore dopo l'addio di Massimiliano Allegri. L'attuale allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, viene dato in pole position, anche se non risulta molto gradito alla tifoseria juventina e alcuni giornali continuano a vedere come una possibilità l'arrivo dal Manchester City di Josep Guardiola. Bene anche Leonardo, mentre Italgas e Amplifon oscillano sulla parità. Fuori dal segmento principale, ancora acquisti su Mediaset, sotto i riflettori da quando ha acquistato il 9,6% del capitale sociale del broadcaster tedesco Prosiebensat.1 Media, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante, escludendo le azioni proprie. Il gruppo di Cologno è diventato il secondo azionista della società tedesca con una partecipazione quantificabile in 350 milioni ai valori di martedì 28 maggio.



BTp: dubbi sul Governo e rally Bund, spread vola al top da dicembre a 293pb

Le incertezze sul futuro del Governo penalizzano i titoli di Stato italiani sul mercato secondario. In apertura i BTp hanno aperto in netto calo accentuando un movimento iniziato nel tardo pomeriggio di ieri dopo le parole del vice presidente del Consiglio Matteo Salvini. I rendimenti dei BTp Italiani sono saliti su tutte le scadenze, i molti casi con scarti superiori ai 10 punti base. È così per la scadenza a 5 anni e per quella decennale. Ne consegue un allargamento dello spread con il Bund tedesco, che è accentuato dal rally dei titoli tedeschi, con il rendimento del Bund decennale che scende di 3 centesimi questa mattina e si attesta al -0,19 per cento. Al momento il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco si attesta a 293 punti base (dai 282 p.b. di ieri e ai massimi da dicembre 2018), mentre il rendimento del BTp decennale benchmark oscilla intorno al 2,72% dal così come il rendimento che segna 2,72% dal 2,66% di ieri in chiusura. Con questo andamento dello spread, a Piazza Affari sono tutti in rosso i titoli delle banche.

A Tokyo il Nikkei perde l'1,63% dopo la decisione di Trump sul Messico

La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte ribasso oggi a causa dell'andamento dello yen, dopo la decisione di Donald Trump d'imporre dazi sui prodotti provenienti dal Messico. L'annuncio ha fatto crollare i titoli di Toyota, Nissan e Mazda che possiedono fabbriche nel Paese sudamericano dal quale esportano veicoli verso gli Usa. A fine scambi l'indice Nikkei ha perso l'1,63% (-341,34 punti) a 20.601,19. L'indice Topix è sceso dell'1,29% (-19,70 punti) a 1.512,28.

