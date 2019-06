Piazza Affari migliore d'Europa con banche e Fca. Sprint di Wall Street

Borse europee positive dopo i dati sul rallentamento dell'inflazione europea di maggio, mentre i listini azionari guadagnano terreno anche a New York, dove il Nasdaq rimbalza dopo essere entrato, ieri, in fase di correzione (-10% dall'ultimo massimo). Gli indici del Vecchio Continente sono progressivamente migliorati dopo un avvio sotto tono:Piazza Affari vanta la performance migliore, con il FTSE MIB che ha invertito la rotta pochi minuti dopo l'apertura, sulla spinta delle banche e di Fiat Chrysler Automobiles, nel giorno in cui Renault darà una risposta alla proposta di fusione con il gruppo italiano. Gli investitori hanno apprezzato le parole del vicepremier Matteo Salvini, che ha stemperato, almeno nell'immediato, i timori su una crisi di Governo, alimentati anche dall'ultimatum lanciato ieri dal premier, Giuseppe Conte, che ha chiesto alle forze di Governo un'assunzione di responsabilità. «Non ho alcuna intenzione di far cadere il Governo», ha dichiarato puntualizzando tuttavia che «il Governo è pagato per fare, i ministri e i presidenti sono pagati per fare» e che il Codice degli appalti "va cambiato e azzerato". Parole che hanno un maggiore peso in vista di domani, quando l'Unione europea darà le indicazioni all'Italia sulla situazione congiunturale. «Alcuni investitori stanno chiudendo posizioni corte sulla scommessa che domani non verrà aperta una procedura di infrazione contro l'Italia», ha spiegato un trader, Lo spread, dopo un'apertura in area 280 punti, ha imboccato la strada del ribasso portandosi in area 275 punti.

I dati sull'inflazione europea alimentano l'aspettativa che la Bce non abbandonerà la propria politica accomdante, mentre negli Stati Uniti una serie di dichiarazioni di esponenti della Federal Reserve rendono sempre più concreta la possibilità di un taglio dei tassi. Ultimo a esprimersi in tal senso è stato Charles Evans, presidente della Fed di Chicago, sottolineando che un'inflazione bassa darebbe alla banca centrale Usa spazio per agire, se necessario.

L'inflazione rallenta in Europa, disoccupazione ai minimi

L'inflazione europea ha rallentato il passo nel mese di maggio: Secondo Eurostat

il tasso di inflazione annuale nella zona euro è calato di nuovo a +1,2%dall’1,7%di aprile. L’energia è attesa avere l’impatto più forte, 3,8% contro 5,3% ad aprile. Sempre oggi Eurostat ha anche annunciato che ad aprile il tasso di disoccupazione nella zona euro è calato al 7,6% rispetto a 7,7% a marzo e all’8,4% ad aprile 2018. Si tratta del tasso più basso da agosto 2008.

Fca sotto osservazione nell'attesa di Renault

A Piazza Affari i riflettori sono accesi su Fiat Chrysler Automobiles , nel giorno in cui si riunisce il cda di Renault per discutere della proposta di fusione tra le due case automobilistiche. Ieri, intanto, il numero uno di Nissan, Hiroto Saikawa, ha chiesto una integrale revisione dell'attuale rapporto tra Nissan e Renault in caso di fusione della casa francese con Fca. L'attesa per la mega-operazione, che farebbe nascere una delle maggiori case auto al mondo, ha posto in secondo piano i dati deludenti sulle immatricolazioni in Italia. Ancora una volta a maggio Fca ha fatto peggio del mercato, accusando un calo delle vendite del 6%, contro quello generale dell’1,19%. Della galassia Agnelli, sono deboli le Ferrari, mentre sono ben intonate le Cnh Industrial e le Exor. Juventus Fcè volatile in attesa della nomina dell'allenatore, anche se ormai il mercato dà per scontato l'annuncio su Maurizio Sarri. Si rincorrono inoltre mille voci sul calciomercato.

Le rassicurazioni di Salvini sul Governo fanno scattare le banche

Le rassicurazioni del vicepremier Salvini sulla tenuta del Governo hanno messo le ali ai titoli delle banche, che dopo una partenza in calo hanno dunque virato al rialzo. Le Banca Pop Er , pur essendo in vivace rialzo, sono leggermente indietro rispetto agli altri titoli, mentre il mercato si interroga sulle mosse dell'istituto emiliano. Secondo indiscrezioni di stampa i vertici della banca avrebbero allo studio il dossier Carige.

Tra i big corrono le Telecom, frenano le Amplifon

Tra i titoli del Ftse Mib corrono le azioni di Telecom Italia, anche se le quotazioni rimangono ridotte. Gli investitori continuano a interrogarsi sul futuro della compagnia e soprattutto su una eventuale fusione della rete con Open Fiber. Dopo un avvio sottotono, sono ben impostate le Azimut nel giorno dell’investor day. Amplifon ha invece imboccato la strada del ribasso, complici le prese di beneficio: le azioni sono tra le migliori del listino negli ultimi mesi.

Corre Anima grazie a Goldman, debole Autogrill nel giorno del piano

Fuori dal paniere principale, scattano le azioni di Anima Holding , grazie al 'Buy' di Goldman Sachs. Autogrill è debole, nel giorno della presentazione del piano industriale 2019-2021 che prevede ricavi consolidati in crescita a un tasso annuo composto (CAGR) del 4,5%- 5,0%, raggiungendo quota 5,3 miliardi di euro nel 2021. La società, inoltre, mette in conto un incremento dell’Ebitda margin underlying a circa il 10% nel 2021 . I vertici del gruppo hanno inoltre indicato che per il 2019 sono attesi ricavi a 5 miliardi di euro, con una crescita trainata da Nord America e International, con l’Europa che prosegue nella razionalizzazione già in corso del portafoglio,

Euro si rafforza sul dollaro, petrolio debole

Sul mercato valutario, perde quota il biglietto verde sull'ipotesi che sia imminente un taglio del costo del denaro da parte della Federal Reserve. Del resto il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, ha dichiarato che «potrebbe essere presto necessario» un taglio dei tassi di interesse, visto che l'economia americana dovrebbe crescere più lentamente nel prossimo futuro e c’è anche il rischio che la decelerazione possa essere più netta del previsto a causa delle incertezze commerciali. Secondo il banchiere le aspettative sull'inflazione restano al di sotto del target dell'Istituto e i segnali che arrivano dalla curva dei rendimenti del Tesoro «sembrano suggerire che l'attuale impostazione del tasso ufficiale sia inopportunamente alta». Nel pomeriggio parlerà anche il numero uno della Fed, Jerome Powell. L' euro si attesta in area 1,127 dollari (segui qui l'andamento dei principali cross).Il petrolio è debole sui timori di un rallentamento dell'economia mondiale (segui qui Brent e Wti).

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata