Piazza Affari sale con banche e oil. Spread ai minimi da un mese

Le Borse europee sono vivaci a metà seduta tra la speranza che vengano scongiurati i dazi Usa sul Messico, l'attesa del rapporto mensile sull'occupazione statunitense e l'incremento dei prezzi del petrolio con l'attenzione degli operatori all'incontro tra i ministri dell'Energia di Arabia Saudita e Russia a San Pietroburgo. Intanto lo spread tra BTp e Bund è ai minimi da un mese dopo la posizione accomodante sui tassi di interesse da parte della Bce che lascerà il costo del denaro invariato almeno fino alla metà del 2020. Parigi è la migliore (con Sanofi protagonista dopo l'indicazione del nuovo Ceo, Paul Hudson, proveniente da Novartis) mentre Piazza Affari sale di circa un punto percentuale nel FTSE MIB. Il paniere delle big della Borsa di Milano è guidato da Juventus Fc (+4%) che torna ai massimi da metà aprile nell'attesa della scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione: non si placano i rumors sull'arrivo di Pep Guardiola del Manchester City, vincitore dell'ultima Premier League sogno dei tifosi bianconeri.

Bene i petroliferi grazie all'allungo dei prezzi del greggio (che premia Saipem, Tenaris ed Eni) mentre sono in ripresa le banche dopo il calo della vigilia dovuto alla prospettiva di tassi di interesse. Tra le migliori Banco Bpm e Unicredit. Bene anche Stmicroelectronics. In calo Fiat Chrysler Automobiles, che resa sotto i riflettori dopo lo stop alla fusione con Renault: in una lettera ai dipendenti John Elkann ha chiuso la porta a eventuali ripensamenti sul dossier anche se la volontà di trovare un partner con cui aggregarsi resta per la casa italo-americana. Sale invece la holding della famiglia Agnelli, Exor. Oggi focus sul rapporto di maggio del mercato del lavoro Usa.

Mediaset protagonista: cda vara riassetto societario

La protagonista di giornata sul listino milanese è però Mediaset. La società ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario per varare un riassetto societario che dovrebbe coinvolgere anche la controllata spagnola Mediaset Espana. Il titolo di quest'ultima è balzato dell'8% ed è stato temporaneamente sospeso. In una nota, Mediaset ha intanto smentito che il riassetto possa comprendere una offerta pubblica d'acquisto per rilevare le quote di minoranza di Mediaset Espana. A mercati chiusi è attesa una nota che ufficializzerà le delibere assunte in cda.



Petrolio prosegue rimbalzo. Euro torna a salire verso 1,13 dollari

Il prezzo del petrolio prosegue nel rimbalzo iniziato ieri dopo aver toccato nei primi giorni di giugno i minimi da cinque mesi: il focus è sulle tensioni tra Stati Uniti e Messico con la minaccia di dazi da parte di Washington. Ieri il Messico ha annunciato l'impiego di 6mila soldati al confine tra i due Paesi per evitare il transito di immigrati clandestini dopo le accuse di Trump di lassismo sul tema migranti. Il Brent agosto sale a 62,3 dollari al barile, il Wti luglio a 53 dollari al barile.



Sul mercato dei cambi riparte l'euro: se alla chiusura dei mercati continentali l'euro/dollaro trattava 1,1294, dopo aver toccato 1,13, per poi scendere in tarda serata a 1,1221, in avvio segna 1,1263 dollari.

BTp: brillano con Draghi 'accomodante' su tassi, spread ai minimi da 1 mese

Lo spread BTp/Bund continua a restringersi in mattinata dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, che ha rilanciato l'impostazione accomodante dell'Eurotower in politica monetaria. L'esplicita possibilita' di un ricorso a tutti gli strumenti sul tavolo (dal taglio dei tassi al QE) per evitare una nuova recessione ha messo le ali al settore obbligazionario europeo in cui spiccano le performance dei Paesi periferici dell'area, Italia in testa. Il rally sui titoli governativi premia di piu' i BTp, ovvero i bond piu' volatili nell'Eurozona e quelli in grado di garantire il premio piu' alto in termini di rendimento. Al momento il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco si attesta a 267 p.b. (dai 272 p.b della vigilia), dopo aver toccato il minimo da un mese a 264 p.b.. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che scende al 2,44% dal 2,49% della vigilia.

Tokyo positiva su schiarite in contrasto commerciale Usa-Messico

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo nel segno di Wall Street, con gli

investitori incoraggiati dalla notizia che i dazi contro il Messico potrebbero essere annullati. L'indice ha chiuso guadagnando lo 0,53% (+110,67 punti) a 20.884,71 e l'indice Topix e' aumentato dello 0,49% (+7,48 punti) a 1.532,39.

Germania: produzione industriale cala dell'1,9% ad aprile

La produzione industriale tedesca è scesa dell'1,9% su mese ad aprile, dopo due mesi di segno positivo, secondo i dati destagionalizzati. Si tratta di un calo ben più significativo di quanto previsto (-0,5)%. Su base tendenziale il calo è stato dell'1,8%. La produzione manifatturiera è scesa del 2,5% congiunturale.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

