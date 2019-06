Assicurazioni per cani e gatti: quali spese coprono e le offerte sul mercato

Sintesi dell'articolo di Federica Pezzatti e Daniela Russo scritto per “Pet economy”, il libro de Il Sole 24 Ore di 88 pagine (uscito il 23 maggio 2019) che ora è anche un ebook acquistabile singolarmente qui a 3,59 euro. Gratis per gli abbonati al Sole 24 Ore.

Chi vive con un amico a quattro zampe sa o dovrebbe sapere che l'articolo 2052 del Codice Civile prevede che il padrone è responsabile dei danni prodotti dal proprio animale. Per essere davvero “padroni responsabili”, inoltre, si deve pensare anche alla salute del proprio pet, assicurandogli vaccinazioni e cure mediche adeguate quando necessarie. Presupposti che sono ben noti alle compagnie assicurative che offrono ormai un ventaglio di pet insurance modulabili e strutturate.

L’EBOOK DEL SOLE / PET ECONOMY

Se per coprirsi dalle conseguenze dei piccoli e grandi disastri causati dal proprio pet si può anche optare per una polizza Rc del capofamiglia, o anche per una polizza casa con responsabilità civile per danni a terzi (che di solito copre questo tipo di danni), le coperture ad hoc offrono tutele su più fronti a partire dalla salute. Sebbene dal 2009 sia stato superato il concetto di razza pericolosa e sia decaduto l'obbligo di stipulare una polizza di Rc specifica, di fatto alcune compagnie assicurative utilizzano ancora la categoria “razze pericolose” (dogo canario, rottweiler, pit bull terrier, bulldog americano e altri) per stabilire franchigie o negare la copertura. Infine, la maggior parte delle polizze combina assicurazione sanitaria e responsabilità civile, che talvolta è rivolta non solo a terzi (estranei al nucleo familiare) ma anche ai propri figli fino a 14 anni.

Le proposte di Axa, Allianz e Poste…

È il caso di ConFido Axa che permette di tutelare cani e gatti tra i sei mesi e i dieci anni con una spesa di 173,50 euro l'anno, comprensiva di Rc (massimale un milione di euro), tutela medica (massimale 1.000 euro) e tutela legale (massimale 5mila euro) ma la copertura non è disponibile via web per le razze a rischio. Da Axa fanno sapere però che, per assicurare alcune tipologie specifiche e per garantire un trattamento personalizzato è possibile rivolgersi ad un'agenzia del gruppo. Allianz Pet Care assicura solo cani e gatti di età superiore a 8 settimane e inferiore a 11 anni. La protezione completa per un labrador di tre anni costa 228 euro l'anno e offre copertura per spese veterinarie fino a 3 mila euro l'anno e danni a terzi. Per un pit bull il premio sale a 252 euro, mentre per un gatto scende a 108 euro. Un'offerta di questi ultimi giorni propone coperture a partire da 10€ al mese per il cane e da 6€ al mese per il gatto. Poste Amici 4 Zampe copre solo cani e gatti di età compresa tra i tre mesi e i 10 anni. Il piano per le spese mediche è disponibile in versione Base o Top e può essere affiancato dalla Tutela Legale e dalla Rc. Assicurare al meglio un labrador costa 318,01 euro l'anno, che passano a 335,51 per un pit bull e a 289,51 per un micio.

…e quelle di Cattolica e Unipolsai

Casa&Famiglia di Cattolica Assicurazioni, invece, è pensato come un'estensione della copertura Rc privata. Con 103 euro è possibile assicurare il proprio cane con copertura Rc vita privata (massimale 3 milioni di euro), copertura per animali domestici (non solo cani e gatti) e l'assistenza. Un gatto, invece, è assicurato con 77 euro l'anno. UnipolSai, assicura un pit bull con 240 euro l'anno con coperture comprensive di danni a terzi (massimale un milione di euro), tutela legale (massimale 5mila euro), rimborso spese veterinarie (massimale 1.500 euro) e assistenza plus (con Unibox Pets che consente la tracciabilità dell'animale). Le razze non a rischio prevedono una spesa annuale pari a 204 euro e i gatti a 186 euro. La tabella sotto riporta anche i valori di Yolo MiFido, Miglior Amico Europe Assistance e Fidel.



