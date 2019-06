Piazza Affari debole con spread a 262, il Tesoro assegna BoT per 6,5 miliardi

Le Borse europee (qui l'andamento degli indici) tirano il fiato dopo una prima parte di settimana positiva. I principali listini cedono terreno continuando a monitorare con attenzione le condizioni del mercato e in particolare le conseguenze delle tensioni commerciali. Ieri la Casa Bianca è tornata a esprimere fiducia su un accordo sulla Cina, avvertendo tuttavia che non potrà arrivare in occasione del G20 di fine mese in Giappone. La performance peggiore tra gli indici del Vecchio Continente è quella del FTSE MIB di Piazza Affari, dopo che il Comitato economico e finanziario Ue ha invitato l'Italia a «prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto con i requisiti del patto di stabilità in accordo con il processo di procedura per deficit eccessivo». L'organismo di cui fanno parte i massimi responsabili tecnici dei ministeri del Tesoro della Ue

condividono quindi la linea dell'esecutivo Ue e ritengono che la procedura sul debito italiano sia «giustificata». Resta tuttavia aperta la via del dialogo: «Ulteriori elementi che l'Italia può porre più avanti potrebbero» infatti «essere presi in considerazione dalla Commissione e dal Comitato».

A incoraggiare le vendite in Europa è anche la debolezza dei prezzi del petrolio, colpito dalle stime dell'American petroleum institute (Api) su un aumento a sorpresa delle riserve Usa: i dati ufficiali saranno rilasciati in giornata. Soffre così il settore oil: a Milano deboli Tenaris, Saipem ed Eni. Debole anche Italgas dopo la presentazione del nuovo piano che, secondo l'a.d. Paolo Gallo, rivede al rialzo tutti i target della società. Ancora positiva invece Telecom Italia, mentre si attendono novità dal punto di vista della possibile integrazione con Open Fiber. Deboli anche le banche con la risalita dello spread rispetto ai minimi dall'inizio di maggio toccati ieri.

Per Italgas continua la correzione dai massimi di venerdì

Tornando ai titoli di Piazza Affari, la debolezza del prezzo del petrolio e le conseguenti vendite sui titoli del settore energetico penalizzano Italgas dopo la pubblicazione del nuovo piano industriale. Le quotazioni, del resto, venivano da un periodo positivo che aveva portato il titolo a toccare il nuovo massimo storico venerdì scorso. La società questa mattina ha reso noto di prevedere per il 2019 investimenti tecnici per circa 700 milioni, mentre i ricavi sono attesi pari a circa 1,2 miliardi, con un ebitda tra 840 e 860 milioni e un ebit tra 460 e 480 milioni. L'intero piano al 2025, d'altra parte, prevede un incremento di 500 milioni degli investimenti (+12,5% a 4,5 miliardi) rispetto al precedente e punta su quattro direttrici strategiche: innovazione e trasformazione digitale, realizzazione della rete di distribuzione ad alta tecnologia in Sardegna, M&A e ulteriore crescita organica. Confermata la politica dei dividendi, mentre sull'arco di piano sono stimate efficienze per 160 milioni anche grazie alla riduzione dei costi operativi. Il piano, ha sottolineato l'a.d. Paolo Gallo, «rivede al rialzo tutti i principali target con la conferma dell'attuale politica dei dividendi che si è dimostrata particolarmente remunerativa per i nostri azionisti». «Il piano di investimenti è ben superiore alle nostre stime così come il piano di taglio costi, che porta ad una potenziale crescita dei risultati superiore alle stime», hanno notato gli analisti di Equita.

Deboli le banche, focus su Ima e Gima dopo l'annuncio della fusione

Tra le banche, deboli Ubi Banca, Banco Bpm, Banca Pop Ere Finecobank. Nel resto del listino guadagna terreno Mediaset, nel giorno dell'assemblea della tedesca Prosiebensat di cui nei giorni scorsi il gruppo del Biscione ha rilevato il 9,6% del capitale. Sotto i riflettori Ima e Gima Tt dopo l'annuncio a sorpresa sulla delle due società controllate dalla famiglia Vacchi: è stato approvato un piano di fusione per incorporazione che vedrà un rapporto di cambio fissato in 11,4 nuove azioni Ima per 100 azioni Gima. Equita, che è stata advisor di Gima nell'operazione di fusione, consiglia il 'buy' sia su Ima sia su Gima, ritenendo che la fusione sarà un'opportunità interessante per gli azionisti di Gima in quanto in questa fase il profilo di crescita di Ima gode di maggiore visibilità e di valutazioni più contenute. Secondo gli analisti, inoltre, l'operazione comporta per Ima una modesta diluizione del'utile per azione, attorno al 2% per quest'anno e l'anno venturo, e nessun impatto sulla valutazione, che per gli esperti rimane di 76 euro per azione.

Spread risale a 262 punti, Tesoro assegna 6,5 mld di BoT annuali

Sul mercato dei cambi, l'euro consolida le posizioni sopra la soglia di 1,13 dollari e vale 1,1333 (da 1,1315 ieri in chiusura). La moneta unica è indicata inoltre a 122,75 yen (122,80), mentre il rapporto dollaro/yen si attesta a 108,33 (108,55). Come detto, sono pesanti i corsi del petrolio: il future luglio sul wti perde l'1,8% a 52,31 dollari al barile, mentre la consegna agosto sul Brent cede l'1,67% a 61,25 dollari.

Sull'obbligazionario, è in rialzo lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari durata tedesco, che

ieri in chiusura aveva aggiornato i minimi da inizio maggio a 255 punti base, rimbalza ora a 262 punti. In aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato al 2,39% dal 2,32% della vigilia. Il Tesoro, intanto, ha assegnato in asta BoT annuali scadenza 12 giugno 2020 (tranche 1) per 6,5 miliardi, a fronte di richieste per 9,993 miliardi (rapporto di copertura 1,54). In calo allo 0,069% il rendimento (-5 punti base).

Tokyo debole dopo tre sedute di rialzi

La Borsa di Tokyo, reduce da tre sedute positive di fila, chiude la giornata in calo, penalizzata dalle incertezze degli investitori sugli orientamenti della politica americana in materia di dazi. Al termine degli scambi, l'indice Nikkei ha perso lo 0,35% (-74,56 punti) a 21.129,72 punti e l'indice generale Topix è sceso dello 0,45% (-7,10 punti) a 1.554,22 punti.

