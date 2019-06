Sotheby’s comprata dal collezionista Patrick Drahi per 3,7 miliardi di dollari

NEW YORK - E' stata “battuta” per un valore stimato in 3,7 miliardi di dollari. La celebre casa d'asta Sotheby's e' stata acquisita dall'imprenditore e collezionista d'arte Patrick Drahi, o meglio dalla sua controllata BidFair Usa. Drahi, che ha costruito una fortuna miliardaria nei media e nelle telecomunicazioni, ha raggiunto un'intesa che lo vedra' versare 57 dollari in contanti per ciascuna azione di Sotheby's, cifra che rappresenta un premio del 61% rispetto alla chiusura in Borsa di venerdi' scorso. Come risultato della transazione, la casa d'aste tornera' a essere una societa' non quotata dopo 31 anni al New York Stock Exchange.

“Patrick Drahi e' uno dei piu' rispettati imprenditori al mondo - ha detto il chief executive di Sotheby's Tad Smith - A nome di tutti a Sotheby's gli do' il benvenuto”. Smith ha sottolineato che l'acquisizione “offrira' a Sotheby's l'opportunita' di accelerare il programma di iniziative di crescita degli ultimi anni in un piu' flessibile clima” fuori dalla Borsa. La societa' sara' “posizionata molto bene per il futuro”. Il board di Sotheby's ha approvato l'operazione. A Wall Street, prima dell'annuncio dell'acquisizione, il titolo di Sotheby's era in calo del 40% nell'ultimo anno, segno delle difficolta' del settore.

Drahi, da parte sua, ha indicato che “Sotheby's e' uno dei marchi piu' eleganti e aspirazionali al mondo”. L'acquisizione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2019. Drahi e' un uomo d'affari franco-israliano nato in Marocco e con cittadinanza multipla - anche portoghese oltre alle due di origine. Risiede in Svizzera ed e' il fondatore e azionista di controllo del colosso delle Tlc Altice, quotato a Euronext.

