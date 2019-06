Europa stabile nell’attesa della Fed. A Piazza Affari bene le banche

Borse europee in timido rialzo nell’attesa dell’importante appuntamento della settimana, in calendario domani e dopodomani: la riunione del Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve, chiamato a decidere la condotta di politica monetaria. Gli investitori ritengono che i vertici della banca centrale Usa nei prossimi giorni daranno indicazioni di un imminente ribasso dei tassi di interesse, come risposta ai segnali di rallentamento dell’economia e ai timori che la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina finisca per pesare sulla congiuntura Usa. Una sforbiciata al costo del denaro, secondo gli osservatori, è più probabile nella riunione di luglio, anche dopo il G20 di Osaka di fine mese, durante il quale il presidente, Donald Trump, cercherà di parlare con il presidente cinese, Xi Xinping. Oggi, intanto, in Europa inizia a Sintra il forum annuale di tre giorni tra banchieri centrali ed economisti, al quale partecipa anche Mario Draghi. Milano è in lieve rialzo e anche lo spread scende in area 254 punti, nonostante l'attesa per la risposta che il Governo deve presentare a Bruxelles dopo il richiamo sui conti pubblici. Oscillano poco sopra la parità gli altri listini del Vecchio Continente.

Occhi puntati sulle banche, bene Banco Bpm

A Piazza Affari sono ben impostate le azioni delle banche, nonostante le notizie provenienti dalla Germania: secondo indiscrezioni la tedesca Deutsche Bank ha allo studio la creazione di una bad bank alla quale sarebbero ceduti 50 miliardi di euro di asset. Banco Bpmsono in evidenza, dopo che venerdì scorso è andata a buon fine l'emissione di un'obbligazione senior preferred unsecured per un controvalore di 500 milioni e con scadenza a cinque anni. Il bond paga una cedola fissa del 2,50% e ha un prezzo di emissione pari al 99,384%. Sono inoltre in netto rialzo le Unicredit.

Telecom positiva dopo l'addio a Wall Street, bene anche St

Telecom Italiaguadagna punti dopo che venerdì sera la compagnia ha annunciato che delisterà le azioni da Wall Street. Il mercato continua inoltre a interrogarsi sul futuro della rete, che potrebbe essere resto aggregata con quella di Open Fiber. Stmicroelectronics lima lievemente il proprio valore, risentendo dello stacco della tranche del suo dividendo pari a 6 centesimi.

Galassia Agnelli sotto i riflettori, bene Fca, volatile la Juve

Rimane sotto la lente la galassia Agnelli, conFiat Chrysler Automobiles ben impostata, mentre gli investitori si interrogano se sia possibile una riapertura delle trattative con Renault. Sono positive anche le Ferrari, nonostante Jefferies raccomandi cautela ('Hold') sulle azioni. La guardia rimane inoltre alta sulle azioni della Juventus Fc , che sono estremamente volatili: dopo essere salite con conviznione hanno repentinamente cambiato la direzione di marcia. Ieri è stata ufficializzata la nomina del nuovo allenatore, Maurizio Sarri.

Euro in calo sul dollaro, petrolio stabile, ma si guarda al Medio Oriente

Sul fronte dei cambi, l'euro si è indebolito nei confronti del dollaro: si attesta a 1,1211 dollari (segui qui i principali cross). E’ stabile il petrolio (segui qui Brent e Wti), nonostante le tensioni in Medio Oriente dopo che gli Usa nei giorni scorsi hanno dato il loro appoggio agli alleati arabi nel sorvegliare lo stretto di Hormuz, dove la settimana scorsa sono andate a fuoco due petroliere. In più gli investitori si interrogano sulle future mosse dell’Opec.

Borsa di Tokyo chiude quasi invariata

La Borsa di Tokyo chiude pressochè invariata una seduta priva di spunti in grado di influenzare l'andamento dei corsi. In avvio sembrava prevalere la corrente dei realizzi sulla scia delle continue tensioni geopolitiche per lo scontro commerciale Usa-Cina in atto alimentate, negli ultimi giorni, anche dalle tensioni Usa Iran dopo l'attacco alle petroliere nel Golfo di Oman. Nel prosieguo di seduta sulla piazza giapponese, tuttavia, sono tornati gli acquisti su alcuni titoli più penalizzati nelle ultime sedute grazie anche a uno yen indebolitosi contro dollaro. Movimento che ha riportato gli scambi in territorio positivo. L'indice Nikkei dei 225 ha chiuso così a 21.124 punti, in rialzo di 7,11 punti pari allo 0,03 per cento. L'indice Topix del listino principale ha chiuso in calo di 6,9 punti a 1.539,74 punti. Il dollaro è risalito a 108,6 yen contro 108,32 venerdì sera. Lo yen si è rafforzato invece contro l'euro sceso a 121,78 da 122,10 yen per euro della settimana scorsa .

