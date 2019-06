Borse caute in attesa della Fed. A Piazza Affari corre St

Cautela sull'azionario europeo, dopo l'euforia della vigilia con la nuova fase espansiva annunciata da Draghi e le parole di Donald Trump, che ha parlato di un imminente incontro con l'omologo cinese, Xi Jiping, durante il prossimo G20. L'attesa oggi è per gli esiti della riunione della Fed, che dovrebbe confermare i toni accomodanti degli ultimi interventi. «Le aspettative al riguardo sono molto elevate - commentano gli analisti di Mps Capital Services - con l'S&P500 vicino ai massimi e i Fed funds che prezzano quasi 3 tagli entro la fine dell’anno, come elevate sono le probabilità di rimanere delusi se il comunicato non sarà percepito sufficientemente accomodante». I futures sui Fed funds incorporano le aspettative di una probabilità del 20% circa di un taglio di giugno e di circa l'80% di possibilità di uno a luglio. «L’attenzione - aggiungono gli analisti - sarà focalizzata sulle modifiche al diagramma delle aspettative dei membri (il famoso Dot Plot) e alle parole del comunicato:se venisse meno il termine 'pazienza' in riferimento alla forward guidance potrebbe segnalare che la Fed è pronta ad agire».

A Piazza Affari deboli le utility, bene le banche. Vola la matricola Eles all'Aim

Riprendono fiato dopo la corsa della vigilia le azioni europee, che ieri hanno registrato la seduta migliore in cinque mesi. A Piazza Affari, le banche viaggiano in terreno positivo a partire dal Banco Bpm e da Ubi Banca, mentre segnano il passo le utility che sono state le grandi protagoniste della giornata di ieri. Deboli A2a, Enel e Italgas. In coda al listino Diasorin, Tenaris e Campari, male anche Telecom. Gli acquisti premiano St che ha recuperato terreno già ieri pomeriggio sulle parole di Trump e il possibile negoziato con la Cina. A far scattare gli acquisti sul titolo oggi l'avvio della copertura da parte di Morgan Stanley con giudizio overweight e target price a 18 euro. Bene Leonardo - Finmeccanica dopo che ieri Atr, la jv Airbus-Leonardo per la produzione di aeromobili regionali, ha firmato con Nac, gruppo specializzato nel noleggio, una lettera di intenti per 35 ATR -600, con opzione per altri 35 e diritto di acquisto di ulteriori 35. In tutto l'accordo riguarda oltre 100 aeromobili . Le consegne dei primi 35 aerei inizieranno nel 2020 e dureranno fino al 2025. Sull'Aim debutto record per la matricola Eles, Pmi di Todi attiva nel comparto dei semiconduttori: il titolo è arrivato a guadagnare oltre l'80% nel primo giorno di quotazione ed è stato più volte fermato in asta di volatilità.

Nuovi minimi per i tassi governativi europei

Le parole di Draghi ieri a Sintra hanno dato un forte scossone ai tassi governativi: nuovi minimi stamattina per il tasso decennale del Bund (-0,3%) mentre il decennale francese risale leggermente dopo aver toccato ieri per la prima volta lo zero. Gli acquisti hanno premiato ieri anche il BTp decennale il cui tasso ieri si è spinto in prossimità del 2% (oggi al 2,17%) con lo spread verso la Germania sceso sotto 250 punti base. Oggi, il differenziale è in lieve risalita rispetto alla vigilia. Sono risalite anche le aspettative di inflazione dai minimi storici riportandosi sopra l’1,2%, così come sono aumentate le probabilità di un taglio dei tassi a settembre (75% da 40% di lunedì).

L'euro recupera la soglia di 1,12 dollari, petrolio in calo

L'euro recupera la soglia di 1,12 dollari, persa ieri con le parole di Draghi. «La riunione Fed potrebbe incidere maggiormente sul cambio», commentano gli analisti di Mps Capital Services. Sul mercato petrolifero tornano le vendite dopo la seduta positiva della vigilia, con buoni rialzi per Brent e Wti, che hanno beneficiato sia del clima generale di risk-on, sia della schiarita sulla data dell’incontro Opec. E’ stato infatti ufficializzato il rinvio dell’incontro al 1-2 luglio dal 25-26 giugno. Da monitorare oggi i dati sulle scorte Usa.

