Nuovo round di dividendi: in arrivo oltre 2 miliardi sul listino milanese

Circa 2,1 miliardi di euro di dividendi arriveranno sulle quotate di Piazza Affari la prossima settimana a seguito dello stacco cedola di lunedì che interesserà 7 società del FTSE MIBe una manciata di altre quotate - tra cui Acea, Iren, Autogrill -del listino milanese. L'operazione determinerà un ribasso tecnico dello 0,29% sull'apertura dell'indice Ftse Mib del 24 giugno.

Da Poste l'assegno maggiore, per Tesoro 170mln

L'assegno più consistente staccato in questa tornata è quello di Poste Italianeche distribuirà ai suoi soci 574 milioni di euro: la cedola da 0,441 per azione riconosce ai prezzi attuali un rendimento del 4,6% circa. Saldo di dividendo sull'esercizio 2018, dopo gli acconti pagati in autunno, anche per altre due partecipate pubbliche: Snam che lunedì pagherà altri 422 milioni di utili distribuiti lunedì, pari a 0,1358 euro per azione, a fronte di un dividendo totale di 0,2263 euro per azione; Terna che distribuirà altri 310 milioni di euro (0,1545 il saldo, 0,2332 il totale). Per il Tesoro, che in queste tre società detiene direttamente solamente la quota del 29,26% in Poste, in arrivo altri 170 milioni di euro, incasso che maturerà a pochi giorni dalla richiesta a Cassa Depositi e Prestiti di distribuire un extradividendo per ricevere circa 800 milioni.

Tempo di cedola anche per i soci risparmio Telecom

Le altre big a pagare le cedole saranno Exor (100 milioni a 0,43 euro per azione), Hera (149 milioni a 0,10 euro) e Prysmian (95 milioni a 0,43 euro). A queste sei società si aggiunge lo stacco di un'altra del Ftse Mib, cioè Tim, che però remunererà solo i titolari delle azioni risparmio con 0,0275 euro per azione, per un rendimento ai prezzi attuali del 5,7%.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata