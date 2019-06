Borse caute su tensioni Usa-Iran. Volano petrolio e oro. Bene Tim

Le Borse europee si spengono a metà seduta preferendo la cautela viste le tensioni Usa-Iran dopo l'incidente del drone abbattuto nel Golfo Persico. Dopo una mattinata a tratti vivace, grazie alle indicazioni di miglioramento sull'attività economica dell'Eurozona a giugno arrivati con gli indici Markit sulle stime dei responsabili acquisti delle aziende del manifatturiero e dei servizi, i listini sono tornati in sostanziale pareggio, mentre i prezzi del petrolio hanno ripreso vigore ed è proseguita la corsa dell'oro.

Ko per Atlantia, bene utility e banche

A Piazza Affari acquisti su Tenaris e Eni, mentre sale Telecom Italia dopo l'apertura ufficiale, tramite sigla di un accordo di riservatezza, del negoziato con Open Fiber e Cdp sulla rete unica. Gli acquisti sui titoli di Stato nell'eurozona viaggiano parallelamente a quelli sulle utility nell'azionario, mentre lo spread in calo in area 240 favorisce i bancari. In discesa le società autostradali (Atlantia, Autostrada Tomi, Sias) dopo la delibera dell'Autorità dei trasporti che introduce il nuovo sistema tariffario per le concessioni autostradali: in particolare Atlantia perde quasi il 5%



Tim tra i migliori: parte ufficialmente negoziato su rete con Open Fiber

Telecom Italia sale in Borsa. Ieri sera, Timha annunciato la firma di un accordo di confidenzialità con Cdp e Open Fiber «volto ad avviare un confronto finalizzato a valutare possibili forme di integrazione delle reti in fibra ottica di TIM e Open Fiber, anche attraverso operazioni societarie». «Riteniamo che un compromesso con Open Fiber sia la migliore delle opzioni per Tim. Tra le varie soluzioni, la strada migliore per l'operazione dal punti di vista di Tim è l'acquisizione di Open Fiber finanziata attraverso azioni Tim di nuova emissione sottoscritte dagli azionisti di OF, Cdp e Enel» è il commento di Ubs che tuttavia mantiene una posizione "sell" sul titolo Telecom spiegando che, al momento attuale, resta difficile capire se l'operazione creerà valore per Telecom o semplicemente sarà difensiva. Secondo Mediobanca Securities, l'asse con Enel-Cdp accelererebbe il percorso verso la rete unica e permettere risparmi di costo con benefici sia per Tim sia per Open Fiber. Inoltre la quotazione di nuovo veicolo della rete consentirebbe a Tim di ridurre il suo debito e attrarre l'interesse di fondi infrastrutturali e private equity: i due nodi in questo percorso sono la governance e la valutazione di Open Fiber. «L`operazione al momento più probabile è quella descritta da Il Sole 24 Ore che prevede il concambio di azioni OF detenute da Cdp con azioni Tim e la fusione di OF e Flash Fiber (80% Tim, 20% Fastweb, ndr), unitamente alla conversione delle risparmio. Enel potrebbe decidere di monetizzare la propria quota e non escludiamo l`apertura del capitale della società risultante dalla fusione a investitori terzi» commenta Equita secondo cui proprio l'intervento di terzi potrebbe scongiurare la necessità di un eventuale aumento di capitale di Tim nel caso di una uscita di Enel.

Eurozona: migliorano manifatturiero e servizi a giugno

Migliora l'attività manifatturiera e dei servizi dell'Eurozona in giugno. Stando ai dati flash preliminari pubblicati da Ihs Markit, l'indice Pmi composite si è attestato a 52,1 punti, il massimo in sette mesi e in rialzo dai 51,8 di maggio e meglio dei 51,8 punti attesi dagli analisti. La componente che misura l'andamento del settore servizi è aumentata dai 52,9 punti di maggio a 53,4 punti, anche in questo caso sopra i 52,8 punti attesi dagli analisti, mentre la componente sul comparto manifatturiero è cresciuta di misura, passando da 47,7 a 47,8 punti, poco sotto i 48 punti previsti dal consensus.

Tesoro assegna 2,169 mld di BTp 2028 in concambio

Il Tesoro ha assegnato 2,169 miliardi di BTp decennali scadenza 01/02/2028, poco meno dell'offerta massima di 2,5 miliardi, nel concambio fissato per oggi. L'importo richiesto è stato pari a 3,452 miliardi, pari a un rapporto di copertura di 1,59. Il BTp emesso è stato piazzato con un rendimento lordo dell'1,82 per cento. I titoli riacquistati sono stati il BTp scadenza 01/03/2020 (564,626 mln il capitale nominale riacquistato), Il BTp Italia scadenza 23/04/2020 (600,694

mln), il BTp-i scadenza 15/05/2022 (236,912 mln), il CcTeu scadenza 15/09/2025 (487,565 mln) e il BTp scadenza 01/10/2023 (310,798 mln).

BTp, spread scende a 240 punti

Si stringe lo spread BTp/Bund dopo l'impennata che nell'ultima ora di ieri lo aveva riportato a ridosso dei 250 punti base. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005365165) e il pari scadenza tedesco ha infatti aperto a 245 punti base ed è sceso ulteriormente in area 240 dai 248 punti di ieri. In calo anche il rendimento dei decennali italiani che scende al 2,13%, dal 2,16% della chiusura precedente.

Petrolio torna a correre, Oro ai massimi da 2013

Dopo una leggera correzione negli scambi asiatici, i prezzi del petrolio stanno risalendo allungando così il rally che ha fatto salire le quotazioni del Wti e del Brent rispettivamente del 10% e del 6% in tre giorni: ieri sera si erano toccati i massimi da fine maggio sulle tensioni Iran-Usa dopo l'abbattimento di un drone statunitense da parte delle forze iraniane nel Golfo Persico. Dopo la prima reazione aggressiva, il presidente Trump ha abbassato i toni definendo "enorme errore" l'accaduto. Teheran, dopo le indiscrezioni del New York Times su una azione militare sul suolo iraniano approvata e poi fermata dallo stesso Trump, ha avvertito che difenderà con il suo territorio contro le aggressioni.

Continua intanto la corsa al rialzo dell'oro che, dopo avere guadagnato ieri il 3,6%, oggi ha superato per la prima volta in quasi sei anni la soglia dei 1.400 dollari l'oncia, con i future con scadenza ad agosto che sono arrivati a 1.415,40 dollari, il massimo da settembre 2013, salvo poi ridurre leggermente i guadagni. L'oncia si avvia a chiudere la settimana in rialzo del 3,2%. Il metallo prezioso è considerato il principale bene rifugio in un contesto in cui restano forti i timori sull'economia e le tensioni geopolitiche, soprattutto alla luce del braccio di ferro commerciale tra Cina e Stati Uniti e degli attriti in Medio Oriente. I rialzi dell'oro sono stati innescati anche dalle parole della Federal Reserve, che ha parlato di incertezze dell'outlook economico americano, confermando una politica monetaria molto accomodante. Gli investitori continuano a scommettere sul fatto che la Fed,cosi' come le altre banche centrali, manterrà una strategia particolarmente morbida.

Euro risale a 1,13 dollari dopo dati Pmi eurozona

Sul mercato valutario, l'euro è tornato a superare quota 1,13 dollari dopo i dati sull'eurozona confermando il rafforzamento successivo alle aperture della Fed a prossimi tagli dei tassi Usa: il cambio euro/dollaro si attesta a 1,1302 (da 1,1296 di ieri sera).

