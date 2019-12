Finanza, ecco i 10 articoli che avete letto di più nel 2019

5) La recessione? Nella manifattura c'è già ed è globale

L’economia è già in recessione. Chi lo dice? L’andamento della manifattura. L'indice Pmi globale, un indicatroe sulle aspettative dei direttori degli acquisti delle aziende manifatturiere, è finito sotto quota 50, la soglia che delimita l'espansione dalla contrazione economica. Qui spiega tutto Vito Lops.

https://www.ilsole24ore.com/art/la-recessione-manifattura-c-e-gia-ed-e-globale-AC6M3Mm

6) Trump spegne l'Europa, Milano (+0,01%) sulla parità con utility

Gli attacchi di Trump alla Cina hanno fatto scosso più di una volta i mercati. È successo anche quando il presidente Usa ha attaccato frontalmente la Cina, chiedendo una riforma del commercio internazionale e «cambiamenti drastici» dell'Organizzazione mondiale del commercio.

https://www.ilsole24ore.com/art/borse-europee-attese-rialzo-speranze-colloqui-usa-cina-ACCVYXm

7) Quali rischi per i nostri risparmi? I 10 fattori da temere nei prossimi mesi

Le tensioni internazionali, la guerra commerciale, l’ascesa di forze populiste... Il think tank The Smart Institute ha elaborato per il blog del Sole 24 Ore Econopoly la terza edizione del Global Risks Briefing Paper, una mappa dei rischi che avrebbero atteso al varco le economie globali nel 2019.

https://www.ilsole24ore.com/art/quali-rischi-i-nostri-risparmi-ecco-10-fattori-temere-prossimi-mesi-AFmyXWC

8) Petrolio, Riad mostra gli impianti colpiti ma non cancella i dubbi sui danni

Dopo l’attacco contro il petrolio saudita, il colosso nazionale Saudi Aramco ha mostrato ai cronisti internazionali i lavori per il ripristino degli impianti. Uno sforzo per rassicurare gli investitori, anche se la visita non ha dissolto i dubbi sull’entità (e le conseguenze) del blitz inflitto agli stabilimenti.

https://www.ilsole24ore.com/art/petrolio-riad-mostra-impianti-colpiti-ma-non-cancella-dubbi-danni-ACC1Bkl

9) Grecia al sorpasso? In 3 anni spread con Italia crollato da 1.000 a 13 punti base

Sui mercati, l’esito del voto in Umbria ha scatenato la volatilità e il rendimento dei BTp. I timori degli investitori per la tenuta della maggioranza governativa hanno fatto presagire un «sorpasso» dei titoli di Stato italiani rispetto a quelli della Grecia.

https://www.ilsole24ore.com/art/grecia-sorpasso-3-anni-spread-italia-crollato-1000-13-punti-base-ACp1fAv