Finanza sostenibile, attenti agli impatti sociali

Penalizzanti perché il legislatore europeo sembra ancora poco attento ad applicare il principio di proporzionalità, cioè misure diversificate a seconda di dimensioni-complessità organizzativa-finalità imprenditoriali e propensione al rischio delle banche. Una sensibilità più spiccata negli Usa, ma anche in Svizzera, Giappone, Brasile. L’attenzione o meno alla morfologia del tessuto produttivo europeo e alla diversità del mercato bancario è un dato politico: la letteratura e l’osservazione della realtà dimostrano che la diversità è fattore di stabilità, concorrenza e democrazia.

Insufficienti perché la sostenibilità ambientale disgiunta dalla sostenibilità sociale delle norme non può funzionare. Non può tradursi in un razionamento del credito senza dare alle imprese il tempo per adeguarsi. Occorre evitare gli errori compiuti dai legislatori europei con i recepimenti, negli ultimi dieci anni, degli accordi di Basilea2 e in parte di Basilea3. Sarà necessario tenere maggiormente conto degli impatti delle regole sull’economia e sulla società (si pensi alla gestione del credito deteriorato), della necessità di una ”applicazione strutturale” del principio di proporzionalità e adeguatezza basata non solo sulla dimensione, degli effetti dei modelli di vigilanza che talvolta sembrano troppo mono-dimensionali (stabilità legata quasi esclusivamente ai rischi di credito e sottovalutazione dei rischi di mercato, ad esempio).

La finanza sostenibile non può non assumere a paradigma la connessione strettissima tra ambiente e lavoro, tra questione ambientale e sociale. La transizione energetica e produttiva (e i relativi investimenti) sarà costosa sotto il profilo dei rischi finanziari ma non può certo essere trascurato il costo sociale. Persino Papa Bergoglio, nella sua «Laudato si’» ormai quattro anni fa, evidenziando l’ineludibilità di adottare una visione integrale e attenta alle interdipendenze, sottolinea come non vi siano «due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale».

Intanto l’individuazione dell’approccio appropriato sul tema delle sostenibilità è questione cruciale, trascurata dal dibattito politico. Conviene recuperare in fretta. Le decisioni apparentemente tecniche sulle regole e sui modelli di vigilanza sono in realtà squisitamente “politiche”. Basti pensare che oltre alla valutazione circa la possibile inclusione dei fattori Esg nello Srep secondo la tabella di marcia contenuta nel Crr22 e nella Crd5 approvati in primavera, i supervisori dovranno verificare l’eventuale introduzione di complessi esercizi di stress test ai fini di una possibile introduzione di incrementi di capitale azionabili nel secondo pilastro.

Temi probabilmente noiosi, ma che nascondono una partita di grandissima rilevanza per cittadini, famiglie, imprese, amministrazioni locali, associazioni.