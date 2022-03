Finanza sostenibile: ecco tutte le nuove regole stabilite da Bruxelles

I punti chiave I punti di forza

Il nemico da combattere è il greenwashing, l’ecologismo di facciata. Per una finanza sostenibile, di nome e di fatto. Con la Strategia europea del 6 luglio scorso la Commissione Ue alza l’asticella e traccia la rotta per il contributo del mondo finanziario alla transizione.

L’obiettivo delle misure che dovranno essere definite e approvate nei prossimi mesi è chiaro: incoraggiare imprese e operatori ad adottare i principi Esg per una sostenibilità a 360 gradi che tenga conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance e spingere l’acceleratore su prodotti finanziari sostenibili. Con le stesse regole in tutti e Ventisette per dar vita al nuovo paradigma. Facile a dirsi, più complicato da tradurre nella realtà.

Il punto di partenza è la tassonomia, ovvero la classificazione delle attività economiche sostenibili che guiderà le scelte di investitori e imprese. Ma l’inclusione di gas e nucleare ha già fatto molto discutere. Non solo. Le scelte sostenibili non sono più un optional: con la direttiva Csrd (Corporate sustainability reporting directive), ancora in discussione, per le grandi imprese e le Pmi quotate sarà obbligatorio redigere un report di sostenibilità che acquista pari dignità rispetto agli altri indicatori di bilancio. Le nuove norme si affiancheranno a quelle previste dal regolamento Ue Sfdr (Sustainable finance disclosure regulation) già in vigore sulla comunicazione agli investitori da parte dei servizi finanziari.

Bruxelles propone poi uno standard di riferimento volontario per le obbligazioni verdi (green bond). La misura, nelle intenzioni della Commissione Ue, consentirà a imprese e enti pubblici di raccogliere con maggiore facilità finanziamenti su larga scala per investimenti a favore della tutela dell’ambiente. Un marchio per le attività sostenibili sarà invece una sorta di “bollino di garanzia” per guidare le scelte degli investitori. Ad aiutare sarà l’inclusione dei fattori Esg nel rating di credito delle agenzie finanziarie per una maggiore trasparenza. Un occhio di riguardo verrà riservato alle Pmi, con mutui e prestiti “verdi” anche per loro.

La Strategia Ue mostra numerosi punti di forza ma restano alcune questioni ancora aperte. «Senza dubbio - sottolinea Federica Doni, co-direttore del master Silfim (sostenibilità in diritto, finanza e management) dell’Università Bicocca di Milano - rappresenta un punto di svolta e si inserisce nell’ambito delle iniziative già avviate come il Piano di azione per la finanza sostenibile del 2018 e il Green Deal. La garanzia dell’integrità del sistema finanziario è uno degli elementi più rilevanti».