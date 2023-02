Finanza sostenibile, Ispra aiuterà ministeri e authority contro il greenwashing

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una task force contro il greenwashing a supporto di operatori finanziari, autorità vigilanti e imprese. A istituirla è l’Ispra, l'istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale che ora si trova ad affrontare la nuova sfida sulla finanza sostenibile. Perché la lotta ai cambiamenti climatici e gli obiettivi del Green deal passano anche per gli investimenti sostenibili. Proprio qui nasce la nuova sfida per l’istituto pubblico di ricerca, e il primo a livello europeo a svolgere questo ruolo oltre a essere «la prima pubblica amministrazione, a livello nazionale» a fornire supporto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al tavolo Mef per la finanza sostenibile.

Una task force a supporto di authority e ministeri

Punto di partenza per l’istituzione della task force, il «ruolo istituzionale che Ispra ricopre nell’ambito della finanza sostenibile, con l’applicazione del marchio Ecolabel Ue ai prodotti finanziari».

Loading...

E poi le richieste «pervenute da parte delle autorità di vigilanza e degli operatori finanziari che necessitano di dati e informazioni ambientali per dare supporto all’applicazione della tassonomia Ue agli investimenti sostenibili nel nostro Paese».

Nel percorso di Ispra c’è poi il “paper” realizzato nell’ambito della collaborazione tra l’Istituto e il Forum per la Finanza Sostenibile. C’è infine anche il ruolo di Ispra legato all’importanza dell’informazione ambientale scientificamente validata, prodotta da enti terzi attendibili e indipendenti che operano sulla base di dati pubblici.

Un ruolo di facilitatore

«Un investimento sostenibile – argomentano in Ispra – mira a creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale e sociale, riducendo notevolmente il greenwashing».