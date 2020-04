Finanziamenti ai professionisti grazie all’accordo Adepp-Bnl Un accordo tra l’associazione delle casse di previdenza dei professionisti e la Bnl per finanziamenti agevolati in tempi “brevi” per 1,6 milioni di professionisti di Federica Micardi

(Agf)

2' di lettura

Accesso al credito facilitato e con condizioni agevolate per 1,6 milioni di professionisti grazie ad un accordo siglato oggi tra Bnl e Adepp, l’associazione che rappresenta le Casse di previdenza private.

In particolare la banca del Gruppo BNP Paribas mette a disposizione linee di credito della durata massima di 17 mesi con possibilità di preammortamento fino a 3 mesi, che possono beneficiare della copertura del Fondo di garanzia per le Pmi e i professionisti. Bnl è anche operativa sulle domande di credito fino a 25mila euro, come previsto dal “Decreto Liquidità”. Il finanziamento non ha un vincolo di destinazione e il tasso applicato èpari all’Euribor 1 m +lo spread dell’ 1,8%

Le modalità per le diverse tipologie di richieste sono indicate dalle singole Casse ai propri associati - i diversi enti si stanno organizzando in queste ore - e gli importi finanziati potranno essere disponibili in tempi ridotti per rispondere ai bisogni più immediati, puntando anche all'utilizzo del digital banking.

Bnl ha attivato, accanto alla linea telefonica 060.060, anche un canale di assistenza attraverso una mail dedicata (partner@bnlmail.com), per consentire ai liberi professionisti di essere seguiti nelle richieste di finanziamento ed assistiti nell’interazione a distanza con la Banca.

I protagonisi

«Apprezziamo la sensibilità di Bnl e di tutto il Gruppo Bnp Paribas per aver intercettato le esigenze di celerità e di semplicità nell'accesso al credito – ha affermato il Presidente di Adepp, Alberto Oliveti. Come Adepp ci siamo impegnati per ampliare la copertura del fondo di garanzia per i professionisti e siamo felici che BNL ne concretizzi gli effetti in un momento di particolare necessità per l'economia dell'Italia».

«I liberi professionisti rappresentano una fra le principali espressioni della nostra economia e del nostro quotidiano - ha dichiarato Marco Tarantola, Vice Direttore Generale di Bnl Gruppo Bnp Paribas e responsabile della divisione commercial banking e reti agenti. Come banca sentiamo forte, ancora di più adesso, la responsabilità di operare in un settore strategico e, in linea con quanto stiamo già facendo verso privati e imprese, vogliamo con Adepp poter dare un nostro contributo ai professionisti di ogni settore, attraverso uno strumento che sia di effettivo aiuto per consentire alle attività di ripartire e procedere».