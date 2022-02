Finanziamento da 45 milioni per il gruppo Numa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gruppo Numa, che gestisce oltre 2.500 unità in città europee di primo piano come Berlino, Monaco, Roma, Madrid, Barcellona e Vienna, ha ottenuto un aumento di capitale addizionale di 45 milioni di dollari. Il modello di business di Numa si fonda sul tema tecnologia. Numa, con i suoi partner investitori, proprietari delle strutture e operatori del mondo alberghiero, crea soluzioni innovative basate sulla tecnologia per incrementare i profitti.

Tre i capisaldi: processi commerciali automatizzati, un pricing intelligente e maggiori tassi di occupazione.

Il Gruppo Numa, con sede in Germania, è cresciuto in Spagna, Italia, Austria e Repubblica Ceca nel 2021, raggiungendo l’ 85% di occupazione nelle sue unità in Europa.

Il nuovo investitore principale del Gruppo Numa è DN Capital Group, uno dei maggiori gruppi di investimento in tecnologia nel mondo, tra cui in passato Auto1, HomeToGo e Shazam. L'altro co-investitore è Headline. Gli investitori preesistenti Cherry Ventures, Soravia, Kreos Capital, TruVenturo e Scope Hanson hanno anche partecipato alla nuova tornata di finanziamento di 45 milioni di dollari.

«L'obiettivo è posizionare Numa come il fornitore principale di tecnologia e soluzioni creative per una generazione completamente nuova di hotel in Europa - dice Christian Gaiser, ceo e co-fondatore di Numa Group -. Abbiamo raggiunto una crescita di fatturato del 500% e l'85% delle prenotazioni, nonostante il Coronavirus, grazie al concept Numa e alla sua tecnologia proprietaria. Con questo nuovo capitale, amplieremo rapidamente la nostra leadership tecnologica in tutta Europa».