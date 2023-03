Finanziamento illecito, archiviata l’indagine su Renzi e Presta

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Procura di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva indagati per finanziamento illecito l’ex premier Matteo Renzi, il manager dei vip Lucio Presta e il figlio di quest’ultimo Niccolò. Il procedimento verteva sui rapporti economici tra Renzi e l’agente televisivo e in particolare i bonifici del documentario Firenze secondo me, che finirono nel 2019 in una relazione dell’antiriciclaggio della Uif. Ad annunciare l’archiviazione è lo stesso Presta su Twitter. «Desidero ringraziare la Procura di Roma che ha svolto le indagini che mi vedevano indagato con il senatore Matteo Renzi, conclusesi con l’archiviazione - scrive Presta-. Li ringrazio per aver avuto la professionalità e l’equilibrio che hanno garantito di salvaguardare la mia rispettabilità, la mia professionalità, la vita mia e quella di mio figlio Niccolò. Ringrazio i legali (Cersosimo-Lucarelli) per il grande lavoro svolto».