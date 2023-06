Finanziamento da record per la start up europea che sfida OpenAI

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La ChatGPT mania si abbatte anche sul mondo delle start up, e Mistral AI, giovane azienda francese nata da un'idea di alcuni ex ingegneri di DeepMind e Meta, ha raccolto 105 milioni di euro in un round di finanziamento iniziale con lo scopo di diventare «un nuovo attore globale» nel mondo dell’intelligenza artificiale generativa. La sua valutazione è già di 250 milioni di euro.



La startup parigina è considerata la prima vera sfidante europea di OpenAI (ChatGPT) e Google (Bard) nello sviluppo di...