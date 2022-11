Finanziamento Unicredit da 31 milioni per gli impianti solari di Chiron

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Chiron, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia, ha sottoscritto con Unicredit un finanziamento, su base project finance e articolato su diverse linee di credito, di 31 milioni di euro.



Il finanziamento, certificato ai sensi dei green loan principles e che beneficia di fondi Bei (Banca europea degli investimenti) dedicati alla transizione energetica, è finalizzato a sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di otto nuovi impianti solari di produzione di energia rinnovabile, localizzati in Veneto e Piemonte, su aree non agricole.

Il portafogli, spiega una nota, ha complessivamente una capacità installata di oltre 31 megawatt picco e una produzione annua attesa di circa 45 gigawattora annui, in grado di coprire i fabbisogni annui di circa 16mila famiglie italiane.

Gli impianti, prosegue la nota, una volta in esercizio, permetteranno di evitare emissioni che alterano il clima per oltre 35mila tonnellate annue di Co2 equivalenti, evitando così il consumo annuo di circa 4,2 milioni di metri cubi di gas metano per la produzione di energia elettrica da fonte fossile.

Le infrastrutture sono attualmente in fase di costruzione e l’entrata in esercizio è prevista entro il primo semestre 2023. L’energia prodotta sarà ceduta a un player nazionale del settore energetico con rating investment grade, anche sulla base di un ppa (power purchase agreement) decennale.