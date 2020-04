Finanziare l’emergenza e riconvertire l'economia: un aiuto dall'ingegneria finanziaria Dopo le misure emergenziali delle banche centrali, ora sono i governi a sfoderare piani di espansione fiscale imponenti di Marcello Minenna*

Debito europeo: ecco come l’Europa può rispondere subito alla crisi

8' di lettura

I dati in pubblicazione relativi al mese di marzo 2020 mostrano un rapido arresto sincronizzato dell'economia globale che sta sfociando in una severa recessione, per quanto si speri che sia limitata a pochi trimestri. Le stime più recenti delle grandi banche di investimento vedono il PIL USA in contrazione di circa il 25% nel secondo trimestre dell'anno, dopo un calo di circa l'8% nel primo, uno shock superiore a quello del semestre successivo al fallimento di Lehman Brothers nel 2008.

In Italia l'indice manifatturiero a marzo è crollato del 50% mentre la media dell'Eurozona intorno al 10%; lo stesso governo ritiene possibile un calo complessivo del PIL nel 2020 tra il 6% e l'8%. Dopo le misure emergenziali delle banche centrali, ora sono i governi a sfoderare piani di espansione fiscale imponenti: dai 2.000 miliardi di $ del piano di contrasto USA, ai piani di garanzie dei governi dell'Eurozona che arrivano a cubare intorno ai 2.700 miliardi di € (per il momento, e senza contare il piano della Commissione Europea per 100 miliardi di prestiti finalizzati alle imprese).

Sebbene il piano di garanzie del governo italiano non preveda un esborso consistente nell'immediato, secondo stime ragionevoli la crescita del debito connesso al finanziamento della spesa emergenziale per il contrasto alla pandemia potrebbe collocarsi tra i 100 e i 200 miliardi di €. L'ombrello protettivo del programma pandemico della Banca Centrale Europea (BCE) che prevede 750 miliardi di acquisti di titoli governativi entro fine 2020 coprirebbe il rifinanziamento del debito italiano per la quota di circa 160 miliardi, ma bisogna considerare anche il roll-over standard del debito in scadenza di 350 miliardi. È chiaro che comunque la pressione sul mercato secondario sarà enorme nonostante il supporto della BCE; qualunque meccanismo che possa consentire di ridurre l'esposizione del debito alla volatilità del mercato dei capitali è da valutare con attenzione.

Per ottenere questo risultato occorre certo rimettere in gioco il ruolo dello Stato come garante, ma in stretta sinergia con il risparmio privato. Questo restituirebbe attrattività ad investimenti anche per operatori istituzionali tradizionalmente molto prudenti, come i fondi-pensione o le imprese di assicurazione e che al momento sono in difficoltà sul fronte delle scelte di investimento tradizionali. Coinvolgere dunque l'ampio bacino di risparmio nazionale, che è rimasto (a ragione) congelato sui conti correnti e di deposito, in una mobilitazione volontaria per le spese strategiche ed indifferibili.

In passato ho proposto soluzioni mirate di ingegneria finanziaria per la promozione di investimenti infrastrutturali e con una forte componente verde e sociale. Ora sono urgentissimi dei programmi di riconversione del nostro apparato manifatturiero verso produzioni di emergenza (materiale sanitario di protezione individuale, apparecchi elettro-medicali) e di quello immobiliare per l'apertura di nuove strutture utili ad ampliare la capacità di accoglienza del sistema sanitario. Ma non solo: vista l'esplosione inderogabile della necessità dell'uso dello smart working a livello generalizzato nel prossimo futuro, la banda ultra-larga diventa un progetto prioritario da velocizzare con ogni mezzo possibile.