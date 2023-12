Finanziaria 2023 della Sardegna bocciata dal Governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dall’edilizia all’urbanistica, passando per sanità ed enti locali. Bocciata dal Governo la Finanziaria della Sardegna del 2023. Per il Consiglio dei ministri che ha impugnato 19 articoli del collegato alla Finanziaria 2023 sono «oltrepassati i confini delle competenze tra Stato e Regione in sette materie». Si tratta di ambiente e paesaggio, ordinamento civile, ordine pubblico e sicurezza, produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, sanità, finanza pubblica, e assetto amministrativo del territorio.

Illegittimi espropri per impianti rinnovabili

Quella che l’esecutivo riassume in una «continua invasione di campo rispetto ai confini tracciati nella Costituzione». Nello specifico a essere stati giudicati illegittimi sono gli articoli che riguardano gli usi civici e gli espropri dei terreni per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile. Bocciate anche le norme sul recupero e il riuso di sottotetti, piani pilotis e seminterrati e quelli sulle deroghe per le strutture amovibili delle strutture ricettive.

In materia urbanistica cassati anche gli articoli su modifiche per portatori di handicap, demolizione e ricostruzione. Oltre che le «norme sulle pergole bioclimatiche e sulla valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì».

Soddisfazioni dagli ambientalisti

A esprimere soddisfazione per la bocciatura al testo del collegato alla Finanziaria sono state le associazioni ambientaliste. «Siamo stati i primi a muoverci e a sollevare i problemi e le criticità di natura urbanistica e la necessità di una tutela delle coste - dice Stefano Deliperi, presidente del Gruppo di intervento giuridico - non a caso avevamo accompagnato il ricorso anche con 40 mila firme».

Polemiche anche al Consiglio regionale e in Parlamento. «L’ improvvisazione della Giunta Solinas emerge in tutta chiarezza anche in questa vicenda - commenta Silvio Lai, deputato Pd e vice presidente della Commissione parlamentare per il contrasti degli svantaggi derivanti dall’insularità -. Vengono impugnate norme evidentemente in contrasto con le leggi nazionali e altre che potevano essere oggetto di confronto preventivo con il Governo. Sulle norme urbanistiche emerge un tentativo reiterato di applicare norme ripetutamente bocciate che si spiega con la tendenza all’improvvisazione oppure con il tentativo di spostare sul Governo la responsabilità di dire di no agli interlocutori che le richiedono in Sardegna».