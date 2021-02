Fincantieri: dagli ascensori panoramici al Ponte dei sospiri, ecco Msc Seashore la nave più grande mai costruita in Italia La nave all’avanguardia dal punto di vista ambientale e molto innovativa prenderà servizio tra sei mesi nel Mediterraneo. Poi, da novembre, itinerari nei Caraibi orientali e alle Bahamas di Celestina Dominelli

Trecentoquaranta metri di lunghezza, una stazza lorda pari a 170mila tonnellate, 2700 cabine che potranno ospitare oltre 5600 passeggeri insieme a 1700 persone dell’equipaggio. Sono i numeri di Msc Seashore, la nuova ammiraglia made in Italy che Fincantieri sta realizzando per Msc Crociere e che entrerà in servizio tra sei mesi. La nave,la prima della classe Seaside Evo, trascorrerà tutta la stagione inaugurale nel Mediterraneo e farà scalo nei porti italiani, da Genova a Messina, per poi toccare Barcellona in Spagna, Marsiglia in Francia e La Valletta a Malta.

Una nave all’avanguardia e dalla filosofia “green”

Ma quali sono le caratteristiche di Seashore, la nave da crociera più grande mai realizzata in Italia? «Msc Seashore rappresenta un’evoluzione della classe Seaside - dice Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises -, grazie a maggiori dimensioni e aree arricchite». Ma la nave si presenta all’avanguardia anche per quanto riguarda le tecnologie di sanificazione dell’aria, tutte targate Fincantieri (Safe Air che elimina il 99% di virus e batteri), nonché per l’efficienza energetica, con l’introduzione degli ultimi sistemi dii trattamento delle acque e di tecnologie ambientali di ultima generazione.

Gli spazi esterni: dalle piscine al Ponte dei Sospiri

È una nave innovativa, quindi, e con una filosofia “green” concepita, spiega Vago, «con l’obiettivo di creare qualcosa di veramente unico per i nostri ospiti», a partire dagli spazi esterni. Ci sono infatti 13mila metri quadri di aree esterne che saranno caratterizzati da un’ampia scelta di bar, ristoranti all’aperto e da spazi per rilassarsi e prendere il sole. Seashore è dotata poi di sei piscine ancora più grandi e di un’ampia promenade esterna lunga 540 metri con uno spettacolare Ponte dei Sospiri dal pavimento in vetro situato a poppa, a 22 metri di altezza da una delle piscine, l'Infinity Pool. Per intrattenere gli ospiti a boro della nave, Msc ha inoltre dotato Seashore dell’Msc Yacht Club che si estende su 3mil metri quadri. I passeggeri potranno poi scegliere tra 11 diverse tipologie di cabine e suite con balcone.

L’offerta di ristoranti, bar e caffè all’aperto

La nave realizzata da Fincantieri vanta poi diverse aree dedicate al relax. Oltre alle piscine, alcune delle quali con vista sul mare e collegate a un acquapark, sono disponibili gli ascensori panoramici di poppa e suggestive passerelle con pavimento in vetro su entrambi i lati della nave. L’offerta è completata da un’ampia scelta di bar, caffè all’aperto e ristoranti. La Chef’s Court ospita, per esempio, cinque ristoranti di specialità, ma ci sono anche lounge all’aperto per godere anche della vista sul mare.

A novembre gli itinerari nei Caraibi orientali e alle Bahamas

Seashore è poi caratterizzata dal più grande ed esclusivo Msc Yacht Club con quasi 3mila metri quadri di spazi, servizi su misura e ristorante gourmet. L’area esterna è poi dotta di una piscina più grande e all’interno è possibile scegliere tra grandi e raffinate suite, alcune delle quali con una parete in vetro e vista panoramica sul mare. Seashore, come detto, prenderà servizio tra sei mesi.Al termine della stagione estiva, poi, si dirigerà negli Stati Uniti e, a partire da novembre, sarà impiegata per itinerari nei Caraibi orientali e alle Bahamas.