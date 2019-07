Fincantieri, Bono: ci servono 6mila lavoratori ma non li troviamo di Francesca Barbieri

Istat: i giovani faticano a diventare adulti

3' di lettura

«Nei prossimi 2-3 anni abbiamo bisogno di 5-6mila persone, non so dove andare a trovarle». Lo ha detto Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, in occasione di un convegno della Cisl. «Non troviamo gente che venga a lavorare da noi».

Bono ha poi spiegato che il gruppo cerca prevalentemente carpentieri, saldatori, mestieri che non è più così facile trovare in Italia. «Abbiamo dei cantieri in Romania e prendiamo i lavoratori dal Vietnam, ma anche lì prima o poi finiranno».

Una dichiarazione che sembra trovare riscontro nei numeri. Se guardiamo infatti gli ultimi dati del sistema informativo Excelsior di UnionCamere-Anpal l e imprese per il mese di luglio hanno previsto circa 60mila assunzioni di operai specializzati, con una difficoltà di reperimento in oltre un caso su tre (36%), più alto rispetto alla media generale del 26,6%. Le primule rosse? Gli operai specializzati in installazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche “vantano” una difficoltà di reperimento del 53,5%, seguiti dai saldatori al 49,8% e fabbri ferrai e costruttori di utensili (49,6%). Ed evidenzia un paradosso che ormai da anni affligge l’Italia: da un lato il tasso di disoccupazione resta a livelli allarmanti tra i giovani (a maggio era al 30,5%, la più alta dopo Grecia e Spagna), dall’altro ci sono posti di lavoro che restano vuoti perché le aziende non trovano candidati con le competenze in linea con le proprie esigenze.

LEGGI ANCHE / Lavoro, ecco le figure che le aziende cercano ma non trovano. Esperti di tecnologia al top

IL BORSINO DELLE PROFESSIONI: LE ASSUNZIONI A LUGLIO DEGLI OPERAI SPECIALIZZATI IL BORSINO DELLE PROFESSIONI: LE ASSUNZIONI A LUGLIO DEGLI OPERAI SPECIALIZZATI

Giuseppe Bono con le sue dichiarazioni di oggi 10 luglio ha poi sottolineato: «Sento parlare tanto di lavoro, crescita, infrastrutture, porti, autostrade ed aeroporti. Ma penso che tra un po’ di tempo avremo più università che laureati, più porti che navi, più aeroporti che passeggeri. Questi sono gli sprechi del Paese, vogliamo tutto ma vogliamo che lo facciano gli altri».

PER SAPERNE DI PIÙ / C'è lavoro per 500mila, ma è introvabile un terzo delle competenze