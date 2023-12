Fincantieri chiude l’accordo per rilevare Remazel Engineering

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Accordo chiuso. Fincantieri ha concluso l’accordo per l’acquisizione del 100% di Remazel Engineering da Advanced Technology Industrial Group. Lo rende noto un comunicato in cui si precisa che i principali termini e condizioni dell’acquisizione erano stati già oggetto di una comunicazione effettuata al mercato lo scorso 1 dicembre. Nella nota Fincantieri afferma che il closing dell’operazione, interamente finanziata con mezzi propri, dovrebbe avvenire «entro il primo trimestre 2024 al verificarsi di determinate condizioni sospensive tipiche per operazioni di questa natura».

L’acquisizione

La società acquisita ativa nelle soluzioni per la transizione energetica sembra calzare la spinta ai marigini che arriva a Fincantieri dalle commesse nelle rinnovabili offshore. Il leader mondiale nel settore del construction e design navale, ha chiuso infatti i primi nove mesi dell’anno sfruttando la spinta sugli ordini che arriva dalle commesse acquisite nella difesa e nell’eolico offshore. I conti vanno così in archivio con un margine operativo lordo di 276 milioni di euro, in crescita del 60%, e con ricavi per 5,4 miliardi di euro, in aumento dell’1,3%. Il margine ebitda è quindi del 5,1%, in miglioramento rispetto al 3,2% di un anno fa.

Loading...

La guidance del gruppo sull’esercizio 2023 prevede volumi di attività consentiranno di consolidare i ricavi sui livelli del 2022, garantendo una marginalità intorno al 5% per cento.