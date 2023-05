Fincantieri coglie l’onda della difesa, l’utile tornerà nel 2025

Il settore Offshore

Per il settore Offshore si prevedono ricavi in forte crescita «testimoniando l'efficace strategia di riposizionamento di Vard nella costruzione di navi specializzate per il settore eolico offshore, superando 1,2 miliardi di ricavi nel 2025 (0,9-1 nel 2023). Ebitda margin visto in aumento graduale dal 5% del 2023 fino al 6,5% nel 2025 avvicinandosi ai margini del settore Shipbuilding.

I sistemi

Infine, nel settore Sistemi, Componenti e Servizi si prevedono ricavi da 1,1-1,2 miliardi del 2023 a 1,4-1,5 del 2025 e un ebitda margin dal 5% del 2023 al 7% del 2025. Per il segmento Infrastrutture ricavi sostanzialmente stabili intorno a 0,6 miliardi con un margine ebitda in graduale crescita al 3,5% nel 2025 e per il segmento Meccatronica ed Elettronica ricavi in forte aumento fino a 0,8 miliardi nel 2025, in larga misura a supporto del business dello Shipbuilding, e con un ebitda margin in graduale aumento al 9%.





