Fincantieri corre in vista dell'ordine per due nuovi pattugliatori per l'Indonesia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Fincantieri a Piazza Affari: i titoli della società guadagnano oltre cinque punti percentuali mentre si avvicina l'appuntamento con i conti trimestrali e alla luce della possibile vendita di due nuovi pattugliatori all'Indonesia. «Secondo un sito del settore, l'Italia sta trattando con l'Indonesia la vendita di due nuove navi da pattuglia "Ppa"», rilevano gli analisti di Banca Akros. La marina italiana ha ordinato sette navi Ppa a Fincantieri, di cui sei già varate e tre già in servizio. I due vascelli da vendere all'Indonesia sarebbero tra quelli già varati ma non ancora in servizio. La marina italiana, a quel punto, ne ordinerebbe altri due per raggiungere il suo obiettivo.

«L'accordo con l'Indonesia assomiglierebbe a quelli raggiunti con l'Egitto due-tre anni fa - proseguono da Akros -. Stimiamo che il contratto potrebbe valere 700-800 milioni». In conclusione, per Fincantieri la notizia «è positiva e non scontata». Quanto ai dati di bilancio, la società pubblicherà la trimestrale il 14 novembre: gli esperti di Equita prevedono «un trimestre coerente per raggiungere le stime sul 2023».