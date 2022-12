Fincantieri e Accademia della marina mercantile alleati a Genova

Formazione continua

Il percorso di formazione continua per il personale di Fincantieri, invece, come si è visto che prenderà il via già a dicembre nella sede dell’Accademia del quartiere genovese di Albaro; è stato studiato dettagliatamente per il personale tecnico dello stabilimento di Sestri Ponente del gruppo, e sarà segmentato esclusivamente sulle necessità di congiungere gli aspetti di preparazione del cantiere alle prove in mare delle navi in costruzione.

Le persone che verranno formate saranno inizialmente una quarantina ma ci saranno più classi che si alterneranno, per cui potranno anche raddoppiare o triplicare nell’arco dei prossimi mesi.

Centro di simulazione

Oltre a questi due percorsi, l’Accademia e Fincantieri lavoreranno insieme anche nel futuro centro di simulazione, che sorgerà nella nuova sede dell'istituto, presso palazzo Tabarca, nel porto antico di Genova.