Fincantieri: ecco Costa Firenze, la nave "green" ispirata al Rinascimento fiorentino

Fincantieri, la Costa Firenze progettata e costruita per Costa Crociere

Progettata e realizzata nei cantieri di Marghera per Costa Crociere, la nuova unità ha una stazza di 135.500 tonnellate lorde e una capacità di oltre 5.200 ospiti

Ispirata al Rinascimento fiorentino, Costa Firenze è la nuova nave progettata e realizzata da Fincantieri per Costa Crociere. L’unità è stata presa in consegna dalla compagnia, “braccio” del gruppo Carnival Corporation, martedì 22 dicembre e ha una stazza di 135.500 tonnellate lorde e una capacità di oltre 5.200 ospiti. Costa Firenze fa partte di una piano di espansione che comprende un totale di 7 nuove navi in consegna per il gruppo Costa entro il 2023, per un investimento complessivo di oltre 6 miliardi di euro, di cui tre devono essere ancora consegnate.

Il consolidato rapporto tra Fincantieri e Costa Crociere

Fincantieri ha realizzato 11 navi delle 14 attualmente in servizio della flotta di Costa Crociere a conferma del consolidato rapporto tra il gruppo guidato da Giuseppe Bono e la compagnia armatrice. La realizzazione della nave ha garantito lavoro a migliaia di addetti dei cantieri di Marghera, dove è stata progettata e costruita, e di imprese esterne impegnate soprattutto nell’allestimento degli interni.

Il design degli interni ispirato alla cultura rinascimentale

Il design degli interni dell’ultima nata in casa Costa Crociere rende omaggio alla città toscana e alla cultura rinascimentale. Gli spazi condivisi riproducono le atmosfere di una passeggiata in una strada o in una piazza di Firenze, a cominciare dalla scelta dei colori. Per offrire poi il massimo comfort ai passeggeri, la nuova unità garantirà un’ampia offerta gastronomica, basata sulla cucina mediterranea, con 13 bar e 7 ristoranti. La nave è particolarmente adatta per le famiglie, con servizi dedicati e alcune novità come un vero e proprio “parco avventura” a bordo.

Una nave “green” dalle prestazioni sostenibili

La nave, poi, è molto attenta alla sostenibilità al punto che le sue performance ambientali sono state riconosciute dal Rina (ente di certificazione internazionale) con la Green Star 3 che misura l’impatto ambientale dell’unità con requisiti massimi di tutela e prevenzione e riconosce le soluzioni progettuali e le procedure operative messe in atto volontariamente sia in fase di costruzione sia in fase di navigazione, finalizzate al superamento delle prestazioni sulla salvaguardia ambientale previste dalla normativa internazionali.

I due itinerari nel Mediterraneo occidentale

La nave navigherà nel 2021 nel Mediterraneo con due diversi itinerari di una settimana: il primo, disponibile a partire dal prossimo 28 febbraio, comprende le destinazioni italiane di Genova, La Spezia da dove partono anche le escursioni per visitare Firenze e Napoli, oltre a Valencia, Barcellona e Marsiglia. Il secondo, attivo da maggio a ottobre, toccherà Genova, Civitavecchia, da dove si snoderanno le escursioni alla volta di Roma, Napoli, Ibiza, Barcellona e Marsiglia. Dopo ottobre 2021, Costa Firenze si trasferirà in Asia per raggiungere la sua gemella Costa Venezia, costruita anch’essa da Fincantieri nello stabilimento di Monfalcone ed entrata in servizio a marzo dello scorso anno.