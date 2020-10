Fincantieri, ecco Enchanted Princess la centesima nave costruita dal gruppo negli ultimi 30 anni Il gruppo guidato da Giuseppe Bonoi consegna l’ultima nata della classe di navi gemelle commissionate da Princess Cruises, brand del gruppo Carnival Corporation di Celestina Dominelli

Fincantieri: ecco Enchanted Princess la centesima nave costruita dal gruppo negli ultimi 30 anni

Il gruppo guidato da Giuseppe Bonoi consegna l’ultima nata della classe di navi gemelle commissionate da Princess Cruises, brand del gruppo Carnival Corporation

2' di lettura

Fincantieri taglia il traguardo delle cento navi da crociera costruite negli ultimi 30 anni. E lo fa con Enchanted Princess, realizzata per l’armatore Princess Cruises, brand del gruppo Carnival Corporation, che il gruppo guidato da Giuseppe Bono ha consegnato in questi giorni presso lo stabilimento di Monfalcone. Ed ecco l’identikit del nuovo colosso del mare: stazza lorda di 145mila tonnellate e capacità di ospitare a bordo fino a 4.610 passeggeri i 1.830 cabine oltre a 1.411 membri dell’equipaggio, la diciottesima unità ultimata da Fincantieri per il brand Usa, tutte costruite nel cantiere isontino.

Una classe di navi “gemelle”

Ma quali sono le caratteristiche di Enchanted Princess? L’ultima unità targata Fincantieri e destinata a Princess Cruises è realizzata sulla base di un progetto che ha portato finora alla costruzione di altre quattro navi gemelle oltre all’unità consegnata nei giorni scorsi. Royal Princess, Regal Princess, Majestic Princess e Sky Princess, tutte messe a punto nello stabilimento di Monfalcone a partire dal 2013. La classe di navi gemelle proseguirà con Discovery Princess che sarà consegnata nel 2021.

Una nave all’avanguardia

Enchanted Princess è un punto di riferimento tecnologico a livello europeo e mondiale per il lay-out innovativo, le elevatissime performance e l’alta qualità di soluzioni tecniche d’avanguardia. Il rapporto tra il cantiere di Monfalcone e Princess Cruises proseguirà con 2 navi da crociera di prossima generazione da 175mila tonnellate di stazza lorda che saranno le più grandi realizzate in Italia. Le consegne sono previste alla fine del 2023 e la primavera del 2025. Le unità ospiteranno circa 5.300 passeggeri e saranno le prime dell’armatore a essere alimentate prevalentemente a gas naturale liquefatto (Gnl). Fincantieri ha costruito dal 1990 a oggi 100 navi da crociera, di cui 70 per Carnival Corporation, mentre altre 44 sono in costruzione e saranno realizzate prossimamente negli stabilmenti del gruppo.

L’appello del ceo Bono al premier Conte

In occasione della consegna di Enchanted Princess, il ceo di Fincantieri Bono ha lanciato un appello accorato al premier Giuseppe Conte, collegato da Roma durante la cerimonia. «Abbiamo fatto tanto, facciamo l’ultimo miglio. Affrontiamo l’ultimo periodo senza subire danni che potrebbero essere irreparabili». Il top manager non ha chiesto aiuti finanziari, ma ha ribadito la necessità di proseguire con il sistema di aiuti alle società armatrici. Un riferimento chiaro al sistema di export credit che consente agli armatori di acquistare le navi a condizioni molto vantaggiose.

Conte: Fincantieri ha mostrato resilienza e diversificazione

Conte ha risposto all’auspicio espresso da Bono sottolineando «che è un momento difficile per la comunità nazionale e internazionale», ma Fincantieri ugualmente «riesce a esprimere resilienza, innovazione e diversificazione». Il governo, ha quindi ricordato il presidente del Consiglio, «ha dato un segnale con la possibilità di riprendere i viaggi da crociera in massima tranquillità e serenità» e la cerimonia di consegna di Enchanted Princess «è la conferma di una grande resilienza». «Lavoriamo con forza, resilienza e con coraggio», ha concluso il premier.