Fincantieri, ecco la Sky Princess nuovo gigante del mare Il gruppo guidato da Giuseppe Bono ha consegnato oggi presso i suoi cantieri di Monfalcone la quarta nave da crociera della classe Royal Princess realizzata per l’armatore Princess Cruises del brand Carnival Corporation. di Celestina Dominelli

Fincantieri: tutte le fasi della costruzione di una nave da crociera

2' di lettura

Fincantieri consegna Sky Princess, la quarta unità della classe Royal Princess, costruita per l’armatore Princess Cruises, la compagnia da crociere “premium” in più rapida crescita e brand del gruppo Carnival Corporation, primo operatore al mondo del settore crocieristico. La cerimonia si è svolta oggi presso i cantieri di Monfalcone del gruppo guidato da Giuseppe Bono alla presenza del sottosegretario di Stato, Gianluca Castaldi.

GUARDA IL VIDEO - Fincantieri: tutte le fasi della costruzione di una nave da crociera



Una nave all’avanguardia

Con questa nuova nave salgono a 17 le unità che Fincantieri ha consegnato a Princess Cruises, tutte costruite presso il cantiere di Monfalcone. Sky Princess sarà la prima ad essere appositamente costruita con la Princess MedallionClass™, una tecnologia all’avanguardia che offre un servizio personalizzato su larga scala attraverso una migliore interazione tra ospiti e personale, oltre a consentire un intrattenimento di tipo interattivo.

Le prossime consegne

La nuova unità, con una stazza lorda di 145.000 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo fino a 4.610 passeggeri in 1.830 cabine oltre a 1.411 membri dell’equipaggio, è realizzata sulla base del fortunato progetto delle gemelle Royal Princess, Regal Princess e Majestic Princess, costruite sempre nello stabilimento di Monfalcone a partire dal 2013, che hanno inaugurato una nuova generazione di navi che hanno riscontrato un enorme successo tra il pubblico dei crocieristi. Questa classe proseguirà con Enchanted Princess e Discovery Princess, che saranno consegnate rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

L’ad Bono: chi ha paura del futuro rischia di non averlo

Alla cerimonia era presente anche l’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono: «Non bisogna aver paura del futuro. Chi ha paura del futuro rischia di non averlo». Per il numero uno del gruppo cantieristico, «non c'è che lavoro per sviluppare le proprie potenzialità» e in questo senso «l’integrazione è una delle cose più importanti: abbiamo persone di tanti Paesi e se vogliamo mantenere il nostro ruolo non possiamo permetterci derive personalistiche, a cominciare dal sottoscritto. Noi - ha aggiunto il top manager - cresciamo a ritmi accelerati. Ma questo obbliga a una grande fatica, perché occorre pensare sempre a una continua riorganizzazione».