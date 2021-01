Fincantieri: fallisce accordo con gli Chantiers de l’Atlantique Comunicato congiunto dei due governi al termine del colloquio con la commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager di Celestina Dominelli

Il tentativo di nozze tra Fincantieri e Chantiers de l’Atlantique giunge al capolinea. Con un comunicato congiunto il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e del titolare francese dell’Economia, Bruno Le Maire, al termine del colloquio con la commissaria europea della Concorrenza, Margrethe Vestager, hanno decretato la fine del progetto di integrazione e concordato di non procedere a una nuova proroga dell’accordo siglato da Fincantieri e Naval Group nel febbraio del 2018 che prevedeva il passaggio al gruppo italiano del 50% (più un prestito durevole dell’1%) degli storici cantieri bretoni.

Le parti hanno perciò deciso di chiudere qui la partita, «considerando che le incertezze senza precedenti sul mercato turistico non consentono di procedere alla prevista operazione tra Chantiers de l'Atlantique e Fincantieri», si legge nel comunicato congiunto.

Peraltro, «nel contesto dell'epidemia di Covid 19 e delle sue relative conseguenze sulla ripresa del mercato della cantieristica, la Commissione europea - ricorda la nota - non ha raggiunto una posizione finale sulla transazione. La Francia e l'Italia sono ora obbligate a trarre le necessarie conclusioni per consentire ad entrambe le società di concentrarsi sulla loro strategia di uscita dalla crisi e su nuovi progetti»

Lo Stato francese rimane il principale azionista di Chantiers de l'Atlantique e «supporta l'azienda attraverso questa crisi». In ogni caso «Francia e Italia restano pienamente impegnate ad approfondire la loro cooperazione nel campo navale e della cantieristica, in linea con le conclusioni del 34° vertice franco-italiano del 2017». Più in generale, Italia e Francia continuano a sostenere la cooperazione economica e industriale tra le imprese dei due Paesi.