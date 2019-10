Fincantieri: indagine Ue sull’acquisizione di Chantiers de l’Atlantique

La Commissione von der Leyen, che potrebbe entrare in carica il prossimo 1 dicembre, vuole per così federalizzare l’industria europea, attribuendo a un solo commissario l’industria, il mercato unico, il digitale, lo spazio e la difesa. È da capire se sarà più accomodante che in passato nel gestire le fusioni più importanti. Tra le altre cose, nel dibattito europeo si discute di come l’esecutivo comunitario possa prendere in considerazione le implicazioni delle sue scelte antitrust nel campo della sicurezza.



Intanto, in una intervista pubblicata dal Financial Times la signora Vestager ha annunciato che i grandi gruppi Internet, come per esempio Google, potrebbero essere obbligati a fornire livelli di prova più elevati che in passato nei casi di concorrenza pur di dimostrare che gli utenti possono effettivamente trarre un beneficio dai loro comportamenti ed evitare così misure punitive. Per ora, tocca soprattutto a Bruxelles dimostrare il danno sofferto dai consumatori.