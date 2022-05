Fincantieri lancia il primo asilo aziendale. Bono: «Anche da fuori sarò sempre uno dei vostri»

La sede della struttura

L’asilo aziendale Fincantesimo è stato realizzato all’interno del palazzo della Marineria, sede della Direzione Navi mercantili di Fincantieri. La struttura occupa circa 650 metri quadri di spazi interni, ai quali si vanno a sommare più di 300 metri quadri di area esterna attrezzata a con giochi ed arredi pensati appositamente per i piccoli ospiti. L’asilo risulta completamente autonomo rispetto al resto del complesso ed è accessibile dall’esterno attraverso un ingresso riservato, dotato anche di ascensore. La struttura è pensata per 38 bimbi tra i 3 ed i 36 mesi. Grande cura si è prestata nella scelta delle finiture e degli arredi interni, utilizzando prevalentemente aziende di primaria esperienza nel settore provenienti dal territorio.

Le scelte per arredi e impiantistica

Il disegno degli spazi e gli arredi sono caratterizzati da frequenti richiami al mondo navale, a cominciare dall’ancora decorativa che ospiterà i piccoli ospiti in ingresso, e ancora dal faro e dai gabbiani in legno presenti nelle stanza del riposo. Particolare attenzione è stata posta poi per l’impiantistica, tutta dedicata esclusivamente al solo Fincantesimo, dal riscaldamento a pavimento per garantire il massimo confort ai piccoli ospiti, al sistema di filtrazione e ricambio d’aria, in grado di purificare tutta l’aria presente nei locali.