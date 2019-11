Fincantieri, in cambio degli appalti soldi, orologi e computer a 10 dirigenti. L’azienda: estranei L’inchiesta dei pm di Venezia ruota attorno a tre tipologie di fenomeni corruttivi. Ecco le tangenti: orologi da 5mila euro, computer Macintosh e mazzette da 1.000 a 50mila euro. Fincantieri: «Impegnati in attività di verifica che accompagnano tutto il ciclo della commessa nel sistema degli appalti» di Ivan Cimmarusti

Tangenti per essere inseriti nell’albo fornitori di Fincantieri spa, ma anche per ottenere le commesse e per manipolare i documenti di coordinamento delle modifiche, che consentono alle imprese subaffidatarie di lavori di ottenere somme aggiuntive. È attorno a queste tre tipologie di fenomeni corruttivi che ruota l’inchiesta della Procura di Venezia sulla società pubblica quotata. Nel registro degli indagati figurano 33 persone, 10 dei quali dirigenti/funzionari di Fincantieri.

L’inchiesta a Venezia

L’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Bruno Cerchi, è condotta dagli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia, che stanno svolgendo una ottantina di perquisizioni tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Campania, Puglia e Sicilia. L’ipotesi principale è lo sfruttamento del lavoro nero compiuto da società subaffidatarie di Fincantieri. Ma sullo sfondo emerge un filo relativo alla corruzione che tocca un livello medio dell’azienda pubblica.

I pm: «Forti effetti distorsivi sulla concorrenza»

Secondo gli investigatori si tratterebbe di «fatti corruttivi gravi che hanno inciso sull’operatività di una società quotata in borsa e principale operatore a livello mondiale nel settore della cantieristica navale». In Procura si ipotizza che tutto ciò abbia avuto «forti effetti distorsivi sulla concorrenza nell’acquisizione dei servizi, in quanto hanno favorito l’accreditamento e l’assegnazione delle commesse alle ditte disponibili a erogare tangenti».

Tre tipologie di fenomeni corruttivi

Stando alle ipotesi investigative, suffragate dalle dichiarazioni di un consulente del lavoro e di un imprenditore, ci sarebbero state tangenti per ogni tipo di atto. Una prima tipologia è relativa a dazioni una tantum, finalizzate all’inserimento delle società nell’albo fornitori della Fincantieri (l’accreditamento sarebbe agevolato dalla corresponsione di somme di denaro contante o utilità al personale preposto o altre persone aventi una sfera di influenza nei confronti dei responsabili dell’Ufficio preposto). Una seconda tipologia è legata all’affidamento di commesse. Una terza tipologia è strettamente correlata all’assegnazione delle commesse sotto costo: i dirigenti della Fincantieri, avendo contezza della scarsità delle ore lavorative assegnate per le singole commesse alle società esecutrici dei lavori, attraverso la procedura (rimessa alla discrezionalità dei dirigenti Fincantieri) delle cosiddette Dcm (Documento di coordinamento delle modifiche) vengono a riconoscere ore di lavoro integrative e quindi somme aggiuntive, ma spesso per «concedere» tali Cdm pretendono di essere «remunerati» dai titolari delle imprese interessate.

Mazzette, orologi e computer ai dirigenti di Fincantieri

I 10 indagati di Fincantieri hanno ricevuto il decreto di perquisizione, dunque sono a conoscenza delle accuse mosse. Si precisa che si tratta di ipotesi preliminari sulle quali gli investigatori stanno cercando riscontri. Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 A.G. avrebbe riscosso 10mila euro da un commercialista per l’accredimento della società Naval Welding quale ditta fornitrice di Fincantieri. A.B., invece, in almeno una decina di occasioni avrebbe riscosso da un imprenditore somme comprese fra i 1.000 e i 2.000 euro tra la fine del 2016 e il settembre del 2018.