Fincantieri, naufraga il progetto con i Chantiers (ex Stx): «Fatto il possibile» La vendita dei cantieri navali francesi Chantiers de l'Atlantique (ex Stx) al gruppo italiano Fincantieri, bloccata da molti mesi, sta per decadere. Il termine è il 31 dicembre

(Luca Ghiglione / AGF)

La vendita dei cantieri navali francesi Chantiers de l'Atlantique (ex Stx) al gruppo italiano Fincantieri, bloccata da molti mesi, sta per decadere. Il termine è il 31 dicembre

1' di lettura

Il progetto di vendita dei cantieri navali francesi Chantiers de l'Atlantique (ex Stx) al gruppo italiano Fincantieri, bloccata da molti mesi, sta per decadere. Il contratto di vendita, dopo l'ultima proroga di due mesi concordata dal gruppo italiano con lo stato francese, prevede che l'operazione venga finalizzata entro il 31 dicembre. La Commissione europea, secondo quanto riporta Afp, lamenta di non aver ricevuto dalle parti le informazioni richieste nell'ambito della sua indagine approfondita sull'impatto della vendita sulla concorrenza nel settore della cantieristica navale.

Un portavoce di Fincantieri, interpellato da Radiocor ha spiegato: «Tutto quello che dovevamo e potevamo fare l'abbiamo fatto e abbiamo fornito tutta la documentazione. Rispetto a quanto firmato con l'accordo del 2 febbraio 2018, sono passati quasi tre anni e il mondo è cambiato, anche con la pandemia che si è abbattuta su tutti i settori, compresi quello turistico e cantieristico.

Loading...

E non sono ancora chiari i confini del fenomeno e i termini della ripresa. Una eventuale decisione entro il 31 dicembre potrebbe essere solo politica, dai governi o da Bruxelles, come industria abbiamo fatto tutto il possibile». Ed ha aggiunto: «Allo stesso tempo ci preme sottolineare che la collaborazione con i partner francesi in campo militare sta procedendo, a gennaio 2020 è diventata operativa la joint venture con Naval e sta operando su vari fronti e prenderà sempre più corpo nel progetto di difesa comune europea verso cui potrà dare un contributo importante».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)