«Fincantieri, più margini spingendo sul core business»

«Questo piano ci servirà per riposizionare Fincantieri come pioniere della transizione energetica e della digitalizzazione. E, in un momento in cui bisogna fare questa rivoluzione, avere competenze forti sulla crocieristica, sul militare e sulle navi specializzate offshore, significa poter aver un ruolo di traino». Pierroberto Folgiero siede sulla poltrona più importante di Fincantieri, quella di amministratore delegato, dallo scorso maggio. E in questi mesi ha girato in lungo e largo per l’azienda...