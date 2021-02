Fincantieri, pronto il contratto per i nuovi sommergibili della Marina La firma tra il gruppo e l'agenzia Occar è fissata per venerdì prossimo. La commessa per due unità più l'opzione per altri due vale 1,35 miliardi di euro di Celestina Dominelli

È tutto pronto per la chiusura del contratto che vedrà Fincantieri impegnata nella costruzione di quattro sommergibili U212 NFS (Near Future Submarine), in affiancamento alle quattro unità già in servizio realizzate dal gruppo guidato da Giuseppe Bono su licenza della tedesca Thyssenkrupp Marine Systems. A meno di cambiamenti in zona Cesarini, la firma è fissata per venerdì prossimo (26 febbraio), come ha confermato al Sole 24 Ore l’agenzia Occar (Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia...