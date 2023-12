Fincantieri in rialzo, il mercato premia la chiusura dell'acquisizione di Ramazel

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Sale Fincantieri a Milano dopo la conclusione dell’ accordo per l’acquisizione da Advanced technology industrial group del 100% di Remazel engineering, azienda focalizzata nella progettazione e fornitura di sistemi ad alta complessità per movimentazione, sollevamento e ancoraggio, a soluzioni di lancio e recupero di mezzi underwater. Il mercato premia così il titolo del gruppo che sale di oltre l'1%, arrivando a scambiare a un massimo di 0,55 euro per azione. Il closing dell’operazione, che permette a Fincantieri di rafforzare l’offerta di soluzioni end-to-end e accelerare la crescita delle proprie competenze tecnologiche, ingegneristiche e realizzative nei settori offshore e subsea, dovrebbe avvenire, secondo quanto comunicato in una nota, “entro il primo trimestre 2024 al verificarsi di determinate condizioni sospensive tipiche per operazioni di questa natura".

L’operazione, dal valore stimato di 78 milioni di euro, consente al Gruppo Fincantieri di acquisire capacità specializzate nella progettazione e fornitura di top side equipment all’avanguardia, accrescendo il proprio ruolo di partner dei principali operatori internazionali nell’ambito del marine and subsea energy. Gli advisor che hanno assistito le parti nell’operazione sono: per Fincantieri lo Studio Cappelli Rccd per il supporto legale e PwC Italia per la parte di due diligence economico-finanziaria e tax, per Alpha private equity Rothschild & co., Pedersoli e Mediobanca in qualità di advisor finanziario.

