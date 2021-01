Fincantieri stringe sui nuovi sommergibili per la Marina militare italiana Vicina la firma del contratto dopo l’ufficializzazione dell’intesa con la pubblicazione dell’avviso da parte del ministero della Difesa italiano sulla banca dati delle gare Ue di Celestina Dominelli

Il prossimo passo sarà la finalizzazione del contratto tra Fincantieri e la Marina militare italiana dopo che, nei giorni scorsi, è arrivata l’ufficializzazione in chiave europea e sotto il cappello dell’Occar (l’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti), attraverso un avviso pubblicato dal ministero della Difesa italiano sulla banca dati delle gare Ue, dell’intesa per la costruzione di quattro sommergibili U212 NFS (Near Future Submarine), in affiancamento alle quattro...