Fincantieri vara «Damsah» per il Qatar: dalla flessibilità al sistema di propulsione, ecco l’identikit delle corvette qatarine È la seconda unità del contratto del valore di quasi 4 miliardi siglato dal gruppo guidato da Giuseppe Bono nel 2016 di Celestina Dominelli

Fincantieri compie un altro passo avanti nell’ambito del contratto sottoscritto con il ministero della Difesa del Qatar. Il gruppo guidato da Giuseppe Bono ha infatti varato sabato 13 febbraio, presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia), “Damsah” e ha impostato “Sumaysimah”, rispettivamente la seconda e la quarta unità della classe di corvette “Al Zubarah”, commissionate a Fincantieri dai qatarini e la cui consegna è prevista, rispettivamente, nel 2022 e 2023.



Cerimonia di varo in formato ristretto

Alla cerimonia, svoltasi in formato ristretto e nel pieno rispetto delle prescrizioni anti contagio, hanno partecipato il major general Mubarak Mohammed A.K. Al-Khayarin, deputy chief of staff for Administration and Logistics Affairs delle Forze Armate del Qatar, l'ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, comandante marittimo Nord, e Giuseppe Giordo, direttore generale della divisione Navi Militari di Fincantieri.Le unità, progettate in accordo al regolamento RINAMIL, saranno altamente flessibili con capacità di assolvere a molteplici compiti, che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare al ruolo di nave combattente.

L’identikit delle corvette

Lunghe circa 107 metri, larghe 14,70 metri, le corvette saranno dotate di un sistema di propulsione combinato diesel e diesel (Codad), potranno raggiungere una velocità massima di 28 nodi ospitando a bordo 112 persone. Le corvette potranno inoltre impiegare mezzi veloci tipo Rhib (Rigid Hull Inflatable Boat), imbarcandoli tramite una gru laterale e una rampa situata all'estrema poppa. Il ponte di volo e l'hangar saranno attrezzati per accogliere un elicottero NH90.

Il contratto siglato nel 2016

Il contratto, siglato da Fincantieri nel giugno 2016 e che vale quasi 4 miliardi di euro, prevedeva la fornitura di sette navi di superficie, di cui quattro corvette della lunghezza di oltre 100 metri, una nave anfibia (Lpd - landing platform dock) e due pattugliatori (Opv - offshore patrol vessel) e dei servizi di supporto in Qatar per ulteriori 10 anni dopo la consegna delle unità. Le unità sono realizzate tutte nei cantieri italiani del gruppo e assicurano sei anni di lavoro a Fincantieri.