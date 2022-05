Fincons, Deloitte e Ntt: tre nuovi investimenti a Bari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via a fine settembre, in zona aeroporto, il nuovo building di Fincons – società internazionale di IT business consulting e system integration – con 850 addetti occupati che presto saranno un migliaio. La società – fondata nel 1983 da Michele Moretti, ingegnere barese, e cresciuta sino a diventare una multinazionale della consulenza informatica con oltre 2000 dipendenti, quartier generale in Svizzera e sedi in Italia (Milano, Verona, Roma, Catania), a Monaco di Baviera, Londra, New York, Los Angeles e Parigi – concentrerà così nel building 2 vecchie sedi e razionalizzerà le sue attività.

Continua il flusso di nuovi investimenti in information tachnology in Puglia e in modo particolare nelle aree industriali di Bari. (si vela Il Sole 24 Ore Sud del 29 aprile 2022).

«Al momento – spiega Michele Moretti, ad di Fincons Group – gli occupati nella nostra azienda sono 850 professionisti e successivamente, nel breve, arriveremo a 1000. Insomma, attueremo una crescita graduale».

Anche in Deloitte Italia, che a Bari opera già con 200 professionisti, sono previsti da questo giugno altri programmi di consolidamento in Puglia, e in particolare nel capoluogo regionale, con altri 1000 nuovi ingressi, profili Stem e non solo, anche diplomati. Il potenziamento è in linea con l’impegno del network per il Sud e con Impact for Italy, il programma strategico di Deloitte Italia per «colmare – spiega l’ad, Fabio Pompei – il gap di competenze digitali rispetto alle altre principali realtà europee».

E ancora. Anche la multinazionale giapponese NTT Data prevede, per il suo centro di reclutamento di Bari, nuovi investimenti, a valere su quelli per 200 milioni complessivi posti a budget per l’Italia con 5000 assunzioni entro il 2025, e nuova occupazione per altri 150 professionisti.