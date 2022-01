Findomestic: Covid e inflazione riducono le aspettative di ripresa delle famiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo l’Osservatorio Findomestic di gennaio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra, il contesto dell'emergenza sanitaria e il rialzo dei prezzi, avvertito dal 77% degli intervistati, rendono tiepide le aspettative degli italiani sulla ripresa economica nel 2022: uno su cinque (21%) ci crede e pensa che anche l'occupazione ne beneficerà, uno su quattro (26%) al contrario pensa che il trend positivo avviato nel 2021 si arresterà con conseguente calo dei posti di lavoro.

Un 2022 ancora sotto l’ombra del Covid

Nonostante che i livelli di preoccupazione verso la propria salute si mantengano stabili (solo il 25% si dice molto preoccupato), l'impennata dei contagi delle ultime settimane spinge oltre la metà delle persone coinvolte nell’indagine Findomestic (51%) a dichiarare che il 2022 sarà un anno ancora profondamente influenzato dall'emergenza COVID, un anno che come quello precedente vedrà alternarsi forti ondate a momenti di sollievo.

Prezzi alti per tutto l’anno

A gennaio 2021 solo il 13% prevedeva impatti del COVID anche nel 2022 confidando nella fine della pandemia entro l'anno grazie all’arrivo dei vaccini. Adesso solo il 26% del campione ritiene che nei prossimi mesi il virus possa gradualmente diminuire il suo impatto e che la situazione sanitaria possa tornare a breve quella di prima. Così come per il Covid non si prevede una soluzione a stretto giro, anche per l'inflazione quasi la metà degli italiani (48%) pensa che non “mollerà la presa” per tutto quest’anno.

Il rischio di tensioni sociali

Queste tendenze potrebbero inasprire le tensioni e i conflitti sociali, la pensa così il 48% delle persone intervistate. Da un punto di vista ambientale, infine, la pandemia, spingerà il mondo ad investire nelle fonti di energia rinnovabile (per il 31% degli intervistati), ma a fronte di costi in aumento per le famiglie (lo pensa il 47% degli italiani).



Benessere al primo posto

La maggioranza degli italiani mette il benessere al primo posto: per il 30% degli intervistati dall’Osservatorio Findomestic l'obiettivo principale dell'anno appena cominciato è quello di fare più sport e curare la propria salute, mettendosi a dieta se necessario. Al secondo e terzo posto nella graduatoria dei “buoni propositi” di inizio anno troviamo viaggiare di più in Italia (23%) e dedicare più tempo a sé stessi e alla propria famiglia (20%). Al quarto posto si trovano a pari merito (17%) “rinnovare la casa” e “migliorare il proprio livello culturale”.